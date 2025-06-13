Центральний склад відомого виробника окулярів пошкоджено внаслідок ракетної атаки на Київ

Унаслідок російського ракетного удару по Києву 11 червня було пошкоджено центральний склад компанії "Люксоптика" (Luxoptika), на якому зберігались оправи, контактні та оптичні лінзи, сонцезахисні окуляри, розчини та краплі для очей.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення директорки компанії Віолетти Титаренко.

Саме цей склад щодня забезпечує продукцією мережу магазинів і обслуговує онлайн-замовлення.

"Ми ще рахуємо збитки. Але я щиро дякую нашій неймовірній команді, яка змогла так швидко локалізували наслідки... Вже... повністю відновили роботу складу. Вогонь вдалося оперативно загасити завдяки злагодженим діям нашої команди, пожежникам та рятувальникам", — заявила вона.

Попри масштабні руйнування, компанії вдалося оперативно локалізувати наслідки атаки. Приміщення очистили, воду відкачали, а основні пошкодження усунули. Також повністю відновили електропостачання, технічне обладнання функціонує справно, а серверна не зазнала ушкоджень.

Увесь товар було розсортовано: частину вдалося зберегти, інша — знищена або серйозно пошкоджена. Наразі компанія фіксує обсяги втрат. Тим часом продукцію, яка була підготовлена для відкриття оновленого магазину у ТРЦ Forum Lviv, перезібрали та вже відправили до Львова.

За її словами, попри удар, усі онлайн-замовлення та постачання в роздрібну мережу будуть виконані. Компанія продовжує працювати в штатному режимі.

Додамо, що 10 червня Київ зазнав чергової ворожої атаки, внаслідок якої було пошкоджено адміністративні та складські об’єкти підприємства КК “Київавтодор”.