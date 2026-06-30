"Центрэнерго" сформировало новую дирекцию: кто вошел в руководство

В ОАО "Центрэнерго" утвердили новый состав дирекции компании. Это решение вступило в силу 24 июня 2026 года. Вновь руководящий орган будет отвечать за операционную деятельность, финансовую устойчивость и реализацию стратегических направлений развития компании.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление компании.

В руководящий орган вошли три специалиста, которые закроют ключевые управленческие позиции:

Анатолий Курицкий – директор по управлению рисками (Chief Risk Officer, CRO). До назначения работал заместителем директора Углегорской ТЭС и опыт работы на предприятиях "Центрэнерго".

Сергей Стародубцев – директор по финансам (Chief Financial Officer, CFO). Ранее занимал должность директора по экономике и финансам ГП "Львовуголь".

Сергей Тарутин – операционный директор (Chief Operating Officer, COO). До перехода в дирекцию компании возглавлял входящую в состав ПАО "Центрэнерго" Змиевскую ТЭС.

Согласно сообщению предприятия, сформированная команда также будет координировать вопросы безопасности и реализации стратегических направлений развития общества.

Напомним, ранее в ПАО "Центрэнерго" произошла смена генерального директора. Новым руководителем компании, которая является одним из ключевых игроков на украинском рынке генерации электроэнергии, наблюдательный совет назначил Сергея Исаченко.