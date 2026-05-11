В "Центрэнерго" новый директор: кто возглавил стратегическую энергокомпанию Украины

Центрэнерго
Государственная энергокомпания получила нового руководителя/Центрэнерго

В ПАО "Центрэнерго", являющемся одним из ключевых игроков на рынке генерации электроэнергии Украины, произошла смена руководства. Новым руководителем компании назначен Сергей Исаченко.

Как сообщает Delo.ua, об этом компания сообщила в Facebook.

На этом посту Исаченко заменил Евгения Гаркавого, руководившего стратегическим предприятием почти два года — с июня 2024 года.

"Смена руководства "Центрэнерго": решение Фонда государственного имущества Украины и Наблюдательного совета, согласно которому подготовка и прохождение отопительного сезона 2026/2027 переходит в зону ответственности нового руководства. Соответственно, Евгений Гаркавой завершает исполнение обязанностей генерального директора компании", - говорится в сообщении.

На счету "Центрэнерго" тогда было 480 000 грн, а генерация на обеих электростанциях на свободной территории была полностью уничтожена в результате обстрелов россиян.

С этого момента компания пережила еще более 200 попаданий.

В компании добавили, что "Центрэнерго" удалось выйти из дефолтного состояния, получить самую высокую прибыль со времен основания (4,84 млрд грн), получить прибыль от основной деятельности в сумме 7,01 млрд гривен. Сумма на счете увеличилась до 3,6 млрд. гривен.

Что известно о новом руководителе

По данным YouControl, Сергей Исаченко имеет значительный опыт работы в бизнес-структурах. Ранее он был связан с рядом компаний, входящих в орбиту Группы Андрея Зинатуллина, юрлица работают в различных сферах: строительства (ООО "БК "Проектстрой"), торговле отходами и ломом (ООО "Экодонресурс"), ТЭК (ООО "КП "Печенеги", ООО "Екодонресурс")

Напомним, ПАО "Центрэнерго" по итогам работы в 2025 году получило рекордные 4,06 миллиарда гривен чистой прибыли, несмотря на уничтожение в результате ударов России всех теплоэлектростанций.

Автор:
Татьяна Бессараб