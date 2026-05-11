У "Центренерго" новий директор: хто очолив стратегічну енергокомпанію України

У ПАТ “Центренерго”, що є одним із ключових гравців на ринку генерації електроенергії України, відбулася зміна керівництва. Новим очільником компанії призначено Сергія Ісаченка.

Як повідомляє Delo.ua, про це компанія повідомила у Facebook.

На цій посаді Ісаченко замінив Євгенія Гаркавого, який керував стратегічним підприємством протягом майже двох років — із червня 2024 року.

"Зміна керівництва "Центренерго": рішення Фонду державного майна України та Наглядової ради, відповідно до якого підготовка та проходження опалювального сезону 2026/2027 переходить у зону відповідальності нового керівництва. Відповідно, Євгеній Гаркавий завершує виконання обов’язків генерального директора компанії", - йдеться у повідомленні.

На рахунку "Центренерго" тоді було 480 000 грн, а генерація на обох електростанціях на вільній території була повністю знищена внаслідок обстрілів росіян.

З того моменту компанія пережила ще понад 200 влучань.

В компанії додали, що "Центренерго" вдалося вийти із дефолтного стану, отримати найвищий прибуток з часів заснування (4,84 млрд грн), отримати прибуток від основної діяльності у сумі 7,01 млрд гривень. Сума на рахунку збільшилася до 3,6 млрд гривень.

Що відомо про нового керівника

За даними YouControl, Сергій Ісаченко має значний досвід роботи в бізнес-структурах. Раніше він був пов’язаний із низкою компаній, що входять до орбіти Групи Андрія Зінатулліна, юрособи працюють у різних сферах: будівництва (ТОВ "БК "Проектбуд"), торгівлі відходами та брухтом (ТОВ "Екодонресурс"), ПЕК (ТОВ "КП "Печеніги", ТОВ "Екодонінвест") та інших.

Нагадаємо, ПАТ "Центренерго" за підсумками роботи у 2025 році отримало рекордні 4,06 мільярда гривень чистого прибутку попри знищення внаслідок ударів Росії всіх теплоелектростанцій.