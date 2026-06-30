"Центренерго" сформувало нову дирекцію: хто увійшов до керівництва

У ПАТ "Центренерго" затвердили новий склад дирекції компанії. Це рішення набуло чинності 24 червня 2026 року. Новостворений керівний орган відповідатиме за операційну діяльність, фінансову стійкість та реалізацію стратегічних напрямів розвитку компанії.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву компанії.

До керівного органу увійшли три фахівці, які закриють ключові управлінські позиції:

Анатолій Курицький — директор з управління ризиками (Chief Risk Officer, CRO). До призначення працював заступником директора Вуглегірської ТЕС та має досвід роботи на підприємствах "Центренерго".

Сергій Стародубцев — директор з фінансів (Chief Financial Officer, CFO). Раніше обіймав посаду директора з економіки та фінансів ДП "Львіввугілля".

Сергій Тарутін — операційний директор (Chief Operating Officer, COO). До переходу в дирекцію компанії очолював Зміївську ТЕС, яка входить до складу ПАТ "Центренерго".

Згідно з повідомленням підприємства, сформована команда також координуватиме питання безпеки та реалізацію стратегічних напрямів розвитку товариства.

Нагадаємо, раніше у ПАТ "Центренерго" відбулася зміна генерального директора. Новим очільником компанії, яка є одним із ключових гравців на українському ринку генерації електроенергії, наглядова рада призначила Сергія Ісаченка.