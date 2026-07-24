Центробанк РФ неожиданно снизил ключевую ставку до 14% после требования Путина

Совет директоров Центробанка России снизил ключевую ставку с 14,25% до 14% годовых. Несмотря на ожидания аналитиков паузы из-за топливного кризиса и роста дефицита бюджета, регулятор пошел на смягчение политики после публичного призыва Владимира Путина.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные The Moscow Times.

Давление Кремля и ухудшение прогнозов

За 10 дней до заседания российского ЦБ Путин заявил, что снижение ставки "должно быть естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей".

В то же время регулятор существенно ужесточил риторику по поводу дальнейших шагов и предупредил, что замедлит темпы смягчения политики. Среди основных причин – последствия атак украинских дронов на российские НПЗ, а также рост расходов и дефицита бюджета. Аналитики предполагают, что это снижение ставки может стать последним в текущем цикле.

Центробанк РФ фактически признал проблемы в экономике:

Прогноз инфляции повышен с 4,5–5,5% до 6–7% (при целевом показателе 4%).

Прогноз роста ВВП: снижен с 0,5–1,5% до 0–1%, при этом в регуляторе предполагается, что экономика в этом году может вообще не вырасти.

Кроме традиционных рисков, дефицита бюджета и санкций, к факторам инфляции добавились последствия топливного кризиса, угрожающие дальнейшим ростом цен для потребителей.

Напомним, ранее сообщалось, что Центробанк России готовится снизить ключевую ставку на фоне замедления темпов роста потребительских цен в мае до 5,3%, что на тот момент являлось самым слабым показателем за последние три года.