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Центробанк РФ несподівано знизив ключову ставку до 14% після вимоги Путіна

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Центробанк РФ несподівано знизив ключову ставку до 14% після вимоги Путіна / Unsplash

Рада директорів Центробанку Росії знизила ключову ставку з 14,25% до 14% річних. Попри очікування аналітиків щодо паузи через паливну кризу та зростання дефіциту бюджету, регулятор пішов на пом'якшення політики після публічного заклику Володимира Путіна.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані The Moscow Times.

Тиск Кремля та погіршення прогнозів

За 10 днів до засідання російського ЦБ Путін заявив, що зниження ставки "має бути природним процесом, виходячи з макроекономічних показників".

Водночас регулятор суттєво зробив жорсткішою риторику щодо подальших кроків і попередив, що сповільнить темпи пом'якшення політики. Серед основних причин — наслідки атак українських дронів на російські НПЗ, а також зростання видатків і дефіциту бюджету. Аналітики припускають, що це зниження ставки може стати останнім у поточному циклі.

Центробанк РФ фактично визнав проблеми в економіці:

  • Прогноз інфляції: підвищено з 4,5–5,5% до 6–7% (при цільовому показнику 4%).
  • Прогноз зростання ВВП: знижено з 0,5–1,5% до 0–1%, при цьому в регуляторі припускають, що економіка цього року може взагалі не зрости.

Окрім традиційних ризиків, дефіциту бюджету та санкцій, до чинників інфляції додалися наслідки паливної кризи, які загрожують подальшим зростанням цін для споживачів.

Нагадаємо, раніше повідомляолось, що Центробанк Росії готується знизити ключову ставку на тлі сповільнення темпів зростання споживчих цін у травні до 5,3%, що на той момент було найслабшим показником за останні три роки.

Автор:
Максим Кольц