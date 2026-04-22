Цены на дизельное топливо в Украине упали ниже 90 гривен за литр

Сети АЗК активно снижают цены на дизельное топливо, большинство операторов установили стоимость ниже 90 грн за литр, тогда как бензин и газ демонстрируют меньшую динамику.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Enkorr.

Согласно данным мониторинга Консалтинговой группы "А-95", по состоянию на 22 апреля средняя оптовая цена дизеля снизилась на 34 коп./л и составляет 88,38 грн/л. В целом с начала недели розничные цены снизились на 1,54 грн/л. Бензин марки А-95 и сжиженный газ также подешевели на 8 коп./л и 2 коп./л соответственно до уровня 72,49 грн/л и 48,92 грн/л.

Сеть "Укрнафта" опустила цену на дизель на 1 грн/л до 86,90 грн/л. Такой же уровень цен зафиксирован в сети UPG, которая снизила стоимость на 10 коп./л и в Green Wave, где дизель подешевел на 3,10 грн/л. Самые низкие цены удерживают Brent Oil (86,85 грн/л, снижение на 1 грн/л) и "Фактор" (86 грн/л, снижение на 1 грн/л).

Сеть "Авантаж 7" установила цену 87,95 грн/л, снизив ее на 1 грн/л. SOCAR опустил ценник на 2 грн/л до 88,76 грн/л; "Маркет" предлагает 88,90 грн/л, а Mango - 86,99 грн/л после снижения на 2 грн/л. Более 90 грн/л дизель стоит только на АЗК Grand Petrol, BVS и SUNOIL.

Из-за более высоких темпов снижения розничных цен по сравнению с оптовыми, спрэд между этими сегментами сузился до 5,82 грн/л для дизеля. Для бензина и сжиженного газа разница между оптом и розницей составляет 6,60 грн/л и 7,14 грн/л соответственно.

Напомним, с 13 по 17 апреля в Украине зафиксировано снижение стоимости горючего. Массовым назвать это явление пока нельзя, но тенденция будет усиливаться, если оптовые цены не растут.