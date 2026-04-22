Ціни на дизельне пальне в Україні впали нижче 90 гривень за літр

Мережі АЗК активно знижують ціни на дизельне пальне, більшість операторів встановили вартість нижче 90 грн за літр, тоді як бензин та газ демонструють меншу динаміку.

Згідно з даними моніторингу Консалтингової групи "А-95", станом на 22 квітня середня гуртова ціна дизеля зменшилася на 34 коп./л і становить 88,38 грн/л. Загалом з початку тижня роздрібні ціни знизилися на 1,54 грн/л. Бензин марки А-95 та скраплений газ також здешевшали на 8 коп./л і 2 коп./л відповідно, до рівня 72,49 грн/л та 48,92 грн/л.

Мережа "Укрнафта" опустила ціну на дизель на 1 грн/л, до 86,90 грн/л. Такий же рівень цін зафіксовано в мережі UPG, яка знизила вартість на 10 коп./л, та в Green Wave, де дизель подешевшав на 3,10 грн/л. Найнижчі ціни тримають Brent Oil (86,85 грн/л, зниження на 1 грн/л) та "Фактор" (86 грн/л, зниження на 1 грн/л).

Мережа "Авантаж 7" встановила ціну 87,95 грн/л, знизивши її на 1 грн/л. SOCAR опустив цінник на 2 грн/л, до 88,76 грн/л; "Маркет" пропонує 88,90 грн/л, а Mango — 86,99 грн/л після зниження на 2 грн/л. Понад 90 грн/л дизель коштує лише на АЗК Grand Petrol, BVS та SUNOIL.

Через вищі темпи зниження роздрібних цін порівняно з гуртовими, спред між цими сегментами звузився до 5,82 грн/л для дизеля. Для бензину та скрапленого газу різниця між гуртом і роздробом становить 6,60 грн/л та 7,14 грн/л відповідно.

Нагадаємо, з 13 по 17 квітня в Україні зафіксовано зниження вартості пального. Масовим назвати це явище поки не можна, але тенденція буде посилюватись, якщо гуртові ціни не почнуть зростати.