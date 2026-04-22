Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,12

+0,02

EUR

51,91

+0,02

Готівковий курс:

USD

43,90

43,75

EUR

51,85

51,60

ТОП 50 СЕО

Лідери українського
бізнесу
Вільна енергія 2.0

Вільна 
енергія 2.0
AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Ціни на дизельне пальне в Україні впали нижче 90 гривень за літр

АЗС, заправка авто
Ціни на дизельне пальне почали знижуватися / Freepik

Мережі АЗК активно знижують ціни на дизельне пальне, більшість операторів встановили вартість нижче 90 грн за літр, тоді як бензин та газ демонструють меншу динаміку.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Еnkorr.

Згідно з даними моніторингу Консалтингової групи "А-95", станом на 22 квітня середня гуртова ціна дизеля зменшилася на 34 коп./л і становить 88,38 грн/л. Загалом з початку тижня роздрібні ціни знизилися на 1,54 грн/л. Бензин марки А-95 та скраплений газ також здешевшали на 8 коп./л і 2 коп./л відповідно, до рівня 72,49 грн/л та 48,92 грн/л.

Мережа "Укрнафта" опустила ціну на дизель на 1 грн/л, до 86,90 грн/л. Такий же рівень цін зафіксовано в мережі UPG, яка знизила вартість на 10 коп./л, та в Green Wave, де дизель подешевшав на 3,10 грн/л. Найнижчі ціни тримають Brent Oil (86,85 грн/л, зниження на 1 грн/л) та "Фактор" (86 грн/л, зниження на 1 грн/л).

Мережа "Авантаж 7" встановила ціну 87,95 грн/л, знизивши її на 1 грн/л. SOCAR опустив цінник на 2 грн/л, до 88,76 грн/л; "Маркет" пропонує 88,90 грн/л, а Mango — 86,99 грн/л після зниження на 2 грн/л. Понад 90 грн/л дизель коштує лише на АЗК Grand Petrol, BVS та SUNOIL.

Через вищі темпи зниження роздрібних цін порівняно з гуртовими, спред між цими сегментами звузився до 5,82 грн/л для дизеля. Для бензину та скрапленого газу різниця між гуртом і роздробом становить 6,60 грн/л та 7,14 грн/л відповідно.

Нагадаємо, з 13 по 17 квітня в Україні зафіксовано зниження вартості пального. Масовим назвати це явище поки не можна, але тенденція буде посилюватись, якщо гуртові ціни не почнуть зростати.

Автор:
Тетяна Ковальчук