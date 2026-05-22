Цены на фрукты в Украине — актуальная стоимость на 22 мая
По состоянию на 22 мая 2026 в Украине продолжает дешеветь клубника, стоимость которой снизилась сразу на 14%, в то же время цены на бананы, яблоки и апельсины остаются стабильными.
Цены на фрукты и ягоды
Как свидетельствуют данные сайта рынка "Столичный" в Киеве, актуальная стоимость фруктов и ягод по состоянию на 20 мая:
|Яблоки
|35 -55 грн
|0%
|Бананы
|63-65 грн
|0%
|Апельсины
|80-140 грн
|0%
|Лимоны
|125-150 грн
|0%
|Клубника
|160-220 грн
|-14%
По данным "Минфина", актуальная стоимость фруктов в супермаркетах следующая:
|Сеть
|Особенности
|АТБ
|самые дешевые бананы 66.90 грн/кг (акционная цена со скидкой)
|Сильпо
|широкий ассортимент
|Novus
|самые дешевые лимоны по 149 грн/кг и апельсины по 59.90 грн/кг
Какие фрукты подорожали больше всего
Во фруктово-ягодном сегменте большинство позиций осталось без изменений, однако клубника резко подешевела.
Прогноз цен
Стоимость импортных фруктов, таких как бананы, апельсины, будет колебаться по отношению к курсу гривны по отношению к доллару. А яблоки могут подорожать из-за окончания запасов прошлогоднего урожая у местных.
В ближайшие дни прогнозируется дальнейшее удешевление клубники из-за увеличения предложения ягоды на рынке. На рынках уже появляются партии отечественной тепличной клубники из Закарпатья и южных регионов.
Увеличение предложения по украинским неотапливаемым теплицам, а впоследствии и массовый выход ягоды из открытого грунта традиционно сформируют ощутимый тренд к удешевлению.
Еще на старте сезона цены на клубнику в Украине снизились на 7-10% по сравнению с прошлым годом как в рознице, так и оптовом рынке. В общем, рынок демонстрирует баланс без ажиотажа, а дальнейшее удешевление ожидается в конце мая в начале июня на фоне роста предложения украинской ягоды.