Ціни на фрукти в Україні — актуальна вартість на 22 травня

Станом на 22 травня 2026 року в Україні продовжує дешевшати полуниця, вартість якої знизилася одразу на 14%, водночас ціни на банани, яблука та апельсини залишаються стабільними.

Ціни на фрукти та ягоди

Як свідчать дані сайту ринку "Столичний" у Києві, актуальна вартість фруктів та ягід станом на 20 травня наступна:

Яблука 35 -55 грн 0% Банани 63-65 грн 0% Апельсини 80-140 грн 0% Лимони 125-150 грн 0% Полуниця 160-220 грн -14%

За даними "Мінфіну", актуальна вартість фруктів у супермаркетах наступна:

Мережа Особливості АТБ найдешевші банани 66.90 грн/кг (акційна ціна зі знижкою) Сільпо широкий асортимент Novus найдешевші лимони по 149 грн/кг та апельсини по 59.90 грн/кг

Які фрукти подорожчали найбільше

У фруктово-ягідному сегменті більшість позицій залишилися без змін, однак полуниця різко подешевшала.

Прогноз цін

Вартість імпортних фруктів, таких як банани, апельсини, буде коливатися відносно курсу гривні щодо долара. Натомість яблука можуть подорожчати через закінчення запасів минулорічного врожаю у місцевих.

Найближчими днями прогнозується подальше здешевлення полуниці через збільшення пропозиції ягоди на ринку. На ринках вже з’являються партії вітчизняної тепличної полуниці із Закарпаття та південних регіонів.

Збільшення пропозиції з українських неопалюваних теплиць, а згодом і масовий вихід ягоди з відкритого ґрунту традиційно сформують відчутний тренд до здешевлення.

Ще на старті сезону ціни на полуницю в Україні знизилися на 7-10% порівняно з минулим роком як у роздрібі, так і на гуртовому ринку. Загалом ринок демонструє баланс без ажіотажу, а подальше здешевлення очікується наприкінці травня на початку червня на тлі зростання пропозиції української ягоди.



