Цены на газ в Европе достигли нового минимума на фоне переговоров Зеленского и Трампа

Цены на газ в Европе упали до нового минимума 2025 накануне встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Bloomberg.

В большинстве своем цены падают с прошлой недели, когда встреча Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным вызвала ожидание скорого окончания войны. Это может привести к увеличению поставок российских энергоносителей на мировой рынок, что в свою очередь снизит цены.

Голландские фьючерсы упали на 2,4%, а затем поднялись на 0,6% до 31,21 евро за мегаватт-час. Трамп встретит Зеленского в 19:00 по амстердамскому времени после закрытия торгов европейским газовым бенчмарком, поэтому результаты переговоров не повлияют на цены до вторника.

Несмотря на то, что Европа успешно диверсифицировала источники поставок газа, заменив российский трубопроводный газ на сжиженный, трейдеры прогнозируют, что ослабление санкций против России может позволить ей вернуться на мировые энергетические рынки. Это, в свою очередь, может снизить конкуренцию за грузы и снизить цены.

Европейский Союз пообещал до конца 2027 года полностью отказаться от импорта российских энергоносителей, а учитывая, что в следующем году ожидается увеличение поставок из США, не ясно, обязательно ли прекращение войны приведет к значительному увеличению российских поставок в этот регион.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон. Он встретится с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами, чтобы обсудить шаги по завершению войны.

Трамп написал в соцсети TruthSocial, что Зеленский может прекратить войну практически немедленно, отметив невозможность членства Киева в НАТО. Глава Белого дома убежден, что Зеленский "может практически немедленно прекратить войну с Россией, если захочет, или продолжить борьбу".