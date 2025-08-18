Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,34

--0,11

EUR

48,31

--0,13

Наличный курс:

USD

41,45

41,38

EUR

48,50

48,32

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Цены на газ в Европе достигли нового минимума на фоне переговоров Зеленского и Трампа

Цены на газ упали
Цены на газ упали / Depositphotos

Цены на газ в Европе упали до нового минимума 2025 накануне встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Bloomberg.

В большинстве своем цены падают с прошлой недели, когда встреча Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным вызвала ожидание скорого окончания войны. Это может привести к увеличению поставок российских энергоносителей на мировой рынок, что в свою очередь снизит цены.

Голландские фьючерсы упали на 2,4%, а затем поднялись на 0,6% до 31,21 евро за мегаватт-час. Трамп встретит Зеленского в 19:00 по амстердамскому времени после закрытия торгов европейским газовым бенчмарком, поэтому результаты переговоров не повлияют на цены до вторника.

Несмотря на то, что Европа успешно диверсифицировала источники поставок газа, заменив российский трубопроводный газ на сжиженный, трейдеры прогнозируют, что ослабление санкций против России может позволить ей вернуться на мировые энергетические рынки. Это, в свою очередь, может снизить конкуренцию за грузы и снизить цены.

Европейский Союз пообещал до конца 2027 года полностью отказаться от импорта российских энергоносителей, а учитывая, что в следующем году ожидается увеличение поставок из США, не ясно, обязательно ли прекращение войны приведет к значительному увеличению российских поставок в этот регион.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон. Он встретится с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами, чтобы обсудить шаги по завершению войны.

Трамп написал в соцсети TruthSocial, что Зеленский может прекратить войну практически немедленно, отметив невозможность членства Киева в НАТО. Глава Белого дома убежден, что Зеленский "может практически немедленно прекратить войну с Россией, если захочет, или продолжить борьбу".

Автор:
Татьяна Бессараб