Ціни на газ у Європі досягли нового мінімуму на тлі переговорів Зеленського і Трампа

Ціни на газ в Європі впали до нового мінімуму 2025 року напередодні зустрічі Дональда Трампа і Володимира Зеленського.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Bloomberg.

Здебільшого ціни падають з минулого тижня, коли зустріч Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним викликала очікування швидкого закінчення війни. Це може призвести до збільшення постачання російських енергоносіїв на світовий ринок, що, своєю чергою, знизить ціни.

Голландські ф'ючерси впали на 2,4%, а потім піднялися на 0,6% до 31,21 євро за мегават-годину. Трамп зустріне Зеленського о 19:00 за амстердамським часом, після закриття торгів європейським газовим бенчмарком, тому результати переговорів не вплинуть на ціни до вівторка.

Попри те, що Європа успішно диверсифікувала джерела постачання газу, замінивши російський трубопровідний газ на скраплений, трейдери прогнозують, що послаблення санкцій проти Росії може дозволити їй повернутися на світові енергетичні ринки. Це, своєю чергою, може зменшити конкуренцію за вантажі та знизити ціни.

Європейський Союз пообіцяв до кінця 2027 року повністю відмовитися від імпорту російських енергоносіїв, а з огляду на те, що наступного року очікується збільшення поставок із США, не ясно, чи обов'язково припинення війни призведе до значного збільшення російських поставок у цей регіон.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув у Вашингтон. Він зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом і європейськими лідерами, щоб обговорити кроки для завершення війни.

Трамп написав у соцмережі TruthSocial, що Зеленський може припинити війну практично негайно, наголосивши на неможливості членства Києва в НАТО. Очільник Білого дому переконаний, що Зеленський "може практично негайно припинити війну з Росією, якщо захоче, або продовжити боротьбу".