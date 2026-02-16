Цены на газ в Европе обвалились до пятинедельного минимума на фоне потепления

Цены на голубое топливо в Европе продемонстрировали стремительное падение, поскольку обновленные прогнозы погоды обещают смягчение холодов, что должно снизить нагрузку на полупустые хранилища.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg .

Ключевые показатели рынка

Фьючерсы на голландский газ ( TTF ), являющиеся главным бенчмарком для региона, упали на 4,4%, зафиксировавшись на отметке 31,07 евро за мегаватт-час по состоянию на утро в Амстердаме.

Цены на бенчмарковые контракты упали на целых 6,9% после падения цен на бензин в США, которые также были снизились из-за более теплых температур.

Ожидаемое смягчение погодных условий в Европе в ближайшие дни будет способствовать стабилизации рынка после волатильного начала года.

Погода как главный фактор

После турбулентного начала года, отмеченного геополитическими рисками и сбоями в производстве, рынок наконец-то получил "отдых". Метеорологические модели указывают на то, что в ближайшие дни в Европе ожидаются условия, мягче сезонной нормы.

"Газовые контракты, отвечающие условиям почти кривой, будут оставаться чувствительными к динамике хранения и погоды", - отмечают аналитики консалтинговой компании Inspired Plc .

Несмотря на текущее падение цен, ситуация с резервами остается напряженной, что сдерживает еще более радикальное удешевление:

ЕС в целом: уровень заполнения хранилищ упал ниже 34% (минимум энергетического кризиса 2022 года).

уровень заполнения хранилищ упал ниже (минимум энергетического кризиса 2022 года). Германия: самая большая экономика региона имеет запасы менее 24% .

Кроме фундаментальных факторов, на цены оказывают давление спекулянтов и хедж-фондов. Резкие изменения их позиций лишь усиливают амплитуду колебаний на рынке, и без того пребывающего в состоянии неочевидности из-за глобальных логистических вызовов.

Напомним, после относительно спокойных предыдущих сезонов нынешний февраль стал временем серьезных вызовов для энергетического рынка ЕС. Основное внимание сосредоточено на подземных хранилищах газа (ПХГ), уровень заполнения которых упал почти до 40%. Это самый низкий показатель на этот период со времен энергетического кризиса 2022 года, спровоцированный вторжением России в Украину.