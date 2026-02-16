Ціни на газ у Європі обвалилися до п'ятитижневого мінімуму на тлі потепління

Ціни на блакитне паливо в Європі продемонстрували стрімке падіння, оскільки оновлені прогнози погоди обіцяють пом'якшення холодів, що має знизити навантаження на напівпорожні сховища.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

Ключові показники ринку

Ф'ючерси на голландський газ (TTF), що є головним бенчмарком для регіону, впали на 4,4%, зафіксувавшись на позначці 31,07 євро за мегават-годину станом на ранок в Амстердамі.

Ціни на бенчмаркові контрактивпали на цілих 6,9% після падіння цін на бензин у США, які також були знизилися через тепліші температури.

Очікуване пом'якшення погодних умов у Європі в найближчі дні сприятиме стабілізації ринку після волатильного початку року.

Погода як головний фактор

Після турбулентного початку року, позначеного геополітичними ризиками та збоями у виробництві, ринок нарешті отримав "перепочинок". Метеорологічні моделі вказують на те, що найближчими днями в Європі очікуються умови, м’якші за сезонну норму.

"Газові контракти, що відповідають умовам майже кривої, залишатимуться чутливими до динаміки зберігання та погоди", — зазначають аналітики консалтингової компанії Inspired Plc.

Попри поточне падіння цін, ситуація з резервами залишається напруженою, що стримує ще радикальніше здешевлення:

ЄС в цілому: рівень заповнення сховищ впав нижче 34% (мінімум з енергетичної кризи 2022 року).

рівень заповнення сховищ впав нижче (мінімум з енергетичної кризи 2022 року). Німеччина: найбільша економіка регіону має запаси менше 24%.

Окрім фундаментальних факторів, на ціни тиснуть дії спекулянтів та хедж-фондів. Різкі зміни їхніх позицій лише посилюють амплітуду коливань на ринку, який і без того перебуває в стані неочевидності через глобальні логістичні виклики.

Нагадаємо, після відносно спокійних попередніх сезонів, нинішній лютий став часом серйозних викликів для енергетичного ринку ЄС. Основна увага зосереджена на підземних сховищах газу (ПСГ), рівень заповнення яких впав майже до 40%. Це найнижчий показник на цей період з часів енергетичної кризи 2022 року, спровокований вторгненням Росії в Україну.