Європейські сховища газу порожніють: рівень заповнення впав майже до 40%

Після відносно спокійних попередніх сезонів, нинішній лютий став часом серйозних викликів для енергетичного ринку ЄС. Основна увага зосереджена на підземних сховищах газу (ПСГ), рівень заповнення яких впав майже до 40%. Це найнижчий показник на цей період з часів енергетичної кризи 2022 року, спровокований вторгненням Росії в Україну.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Deutsche Welle.

Головними чинниками стали затяжні морози та аномально низькі температури, які тримаються в більшій частині Європи. Крім того, промисловість, що адаптувалася до нових умов, почала споживати більше газу, ніж у попередні "економні" роки.

До 2027 року в ЄС діють жорсткі правила: країни зобов'язані мати близько 90% газу в сховищах на початок зими. Але саме зараз ми бачимо, як ця система працює у критичних умовах.

Однак вивільнення значних обсягів скрапленого газу (СПГ) у Сполучених Штатах, які тепер спрямовуються до європейських портів, компенсуюють нестачу палива у сховищах.

Яка ціна на газ?

Щодо ціни на природній газ, то на даний момент ринок тримається стабільно — близько 35 євро за мегават-годину — це майже на 10 євро менше, ніж рік тому. На початку січня котирування опускалися ще нижче (менше 28 євро), потім вони підскочили приблизно до 40 євро, але останніми днями знову пішли вниз - незважаючи на зниження запасів у сховищах. Причина в тому, що потепління в США звільнило більше СПГ для постачання до Європи, зазначають аналітики сервісу Trading Economics.

Де гострий дефіцит?

Німеччина як найбільша економіка ЄС відчуває дефіцит гостріше за інших. Рівень газу в німецьких ПСГ впав до 32%. Це значно нижче, ніж торік, коли сховища були заповнені більш ніж наполовину. Якщо тенденція збережеться, до кінця опалювального сезону Німеччина може дійти до історичного мінімуму запасів — близько 10-12%.

В уряді ФРН з цього питання тривають дискусії. Опозиція вимагає негайної економії, тоді як профільні міністерства заспокоюють населення: фізичного дефіциту не буде, проте ціна може зрости.

"Ми уважно стежимо за ситуацією – як підтверджують усі відповідальні структури, газопостачання гарантоване, жодного дефіциту не очікується. Йдеться зараз не про наявність газу, а, перш за все, про ціни. Ціни, звісно, ​​зросли, оскільки зима цього року видалася суворою не лише у Німеччині”.", — заявила прес-секретар міністерства економіки та захисту клімату Німеччини Сюзанне Унград.

Українські запаси газу

Зауважимо, що 4 лютого перша у 2026 році партія американського скрапленого природного газу (LNG) прибула в Україну. Поставка організована НАК “Нафтогаз” у партнерстві з польським державним концерном Orlen.

Станом на 5 серпня запаси природного газу в українських сховищах перевищили 10 млрд м³, що становить 32,3% від їхньої місткості.

Група "Нафтогаз" у серпні 2025 року підписала угоду з ЄБРР про кредит у розмірі €500 млн на закупівлю газу.

Для забезпечення імпорту "Нафтогаз" наприкінці липня залучив кредити по 4,7 млрд грн від державних банків Укргазбанк та ПриватБанк.

Також група "Нафтогаз" підписала кредитну угоду з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) на 300 млн євро та на 127 млн євро. Кошти підуть на закупівлю газу для формування довгострокових запасів та забезпечення стабільного газопостачання під час зими.