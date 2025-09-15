Європейські газові сховища заповнені на 80%

Європейські підземні сховища газу (ПСГ) станом на вихідні, 13-14 вересня, були заповнені на 80%. У сховищах вже зберігається майже 86 млрд кубометрів природного газу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ЕxРro.

Попри те, що цей показник є найнижчим рівнем із початку російського вторгнення в Україну, цьогорічні запаси перевищують обсяги 2021 року.

З квітня до початку вересня до ПСГ було закачано майже 50 млрд кубометрів газу — це на 30% (20 млрд куб м) більше, ніж торік. У результаті дефіцит запасів скоротився з 20 млрд куб м у квітні до 10 млрд куб м на початку вересня.

Лідери за запасами газу у сховищах

Німеччина — 17,2 млрд куб м (75,1%);

Італія — 16,8 млрд куб м (90,1%);

Франція — 10,4 млрд куб м (89,9%);

Польща — 3,2 млрд куб м (95,6%);

Португалія — 0,32 млрд куб м (99%)

За оцінками IEA, з урахуванням середніх темпів закачування останніх трьох років, до кінця жовтня рівень заповнення може сягнути 87%.

Це буде приблизно на 6% нижче за середній показник останніх трьох років, що може стимулювати збільшення імпорту LNG взимку, особливо у разі холодної погоди.

Зауважимо, станом на 5 липня, європейські підземні сховища газу були заповнені на понад 60%. Запаси становили 64,5 млрд куб м природного газу.