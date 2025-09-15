- Категория
Европейские газовые хранилища заполнены на 80%
Европейские подземные хранилища газа (ПХГ) по состоянию на выходные заполнены на 80%. В хранилищах хранится около 86 млрд кубометров природного газа.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ЕxРro.
Несмотря на то, что этот показатель является самым низким уровнем с начала российского вторжения в Украину, запасы этого года превышают объемы 2021 года.
С апреля по начало сентября в ПХГ было закачано почти 50 млрд кубометров газа — это на 30% (20 млрд куб м) больше, чем в прошлом. В результате дефицит запасов сократился с 20 млрд куб м в апреле до 10 млрд куб м в начале сентября.
Лидеры по запасам газа в хранилищах
- Германия - 17,2 млрд куб м (75,1%);
- Италия - 16,8 млрд куб м (90,1%);
- Франция - 10,4 млрд куб м (89,9%);
- Польша – 3,2 млрд куб м (95,6%);
- Португалия - 0,32 млрд куб м (99%)
По оценкам IEA, с учетом средних темпов закачки последних трех лет, к концу октября уровень заполнения может составить 87%.
Это будет примерно на 6% ниже среднего показателя последних трех лет, что может стимулировать увеличение импорта LNG зимой, особенно в случае холодной погоды.
Отметим, по состоянию на 5 июля европейские подземные хранилища газа были заполнены более чем на 60%. Запасы составили 64,5 млрд куб. м природного газа.