Европейские газовые хранилища заполнены на 80%

Европейские подземные хранилища газа (ПХГ) по состоянию на выходные заполнены на 80%. В хранилищах хранится около 86 млрд кубометров природного газа.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ЕxРro.

Несмотря на то, что этот показатель является самым низким уровнем с начала российского вторжения в Украину, запасы этого года превышают объемы 2021 года.

С апреля по начало сентября в ПХГ было закачано почти 50 млрд кубометров газа — это на 30% (20 млрд куб м) больше, чем в прошлом. В результате дефицит запасов сократился с 20 млрд куб м в апреле до 10 млрд куб м в начале сентября.

Лидеры по запасам газа в хранилищах

Германия - 17,2 млрд куб м (75,1%);

Италия - 16,8 млрд куб м (90,1%);

Франция - 10,4 млрд куб м (89,9%);

Польша – 3,2 млрд куб м (95,6%);

Португалия - 0,32 млрд куб м (99%)

По оценкам IEA, с учетом средних темпов закачки последних трех лет, к концу октября уровень заполнения может составить 87%.

Это будет примерно на 6% ниже среднего показателя последних трех лет, что может стимулировать увеличение импорта LNG зимой, особенно в случае холодной погоды.

Отметим, по состоянию на 5 июля европейские подземные хранилища газа были заполнены более чем на 60%. Запасы составили 64,5 млрд куб. м природного газа.