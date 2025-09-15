Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,28

--0,03

EUR

48,39

+0,12

Наличный курс:

USD

41,27

41,20

EUR

48,61

48,46

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Европейские газовые хранилища заполнены на 80%

газовые хранилища
Заполненность европейских ПХГ достигла 80% / Depositphotos

Европейские подземные хранилища газа (ПХГ) по состоянию на выходные заполнены на 80%. В хранилищах хранится около 86 млрд кубометров природного газа.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ЕxРro.

Несмотря на то, что этот показатель является самым низким уровнем с начала российского вторжения в Украину, запасы этого года превышают объемы 2021 года.

С апреля по начало сентября в ПХГ было закачано почти 50 млрд кубометров газа — это на 30% (20 млрд куб м) больше, чем в прошлом. В результате дефицит запасов сократился с 20 млрд куб м в апреле до 10 млрд куб м в начале сентября.

Лидеры по запасам газа в хранилищах

  • Германия - 17,2 млрд куб м (75,1%);
  • Италия - 16,8 млрд куб м (90,1%);
  • Франция - 10,4 млрд куб м (89,9%);
  • Польша – 3,2 млрд куб м (95,6%);
  • Португалия - 0,32 млрд куб м (99%)

По оценкам IEA, с учетом средних темпов закачки последних трех лет, к концу октября уровень заполнения может составить 87%.

Это будет примерно на 6% ниже среднего показателя последних трех лет, что может стимулировать увеличение импорта LNG зимой, особенно в случае холодной погоды.

Отметим, по состоянию на 5 июля европейские подземные хранилища газа были заполнены более чем на 60%. Запасы составили 64,5 млрд куб. м природного газа.

Автор:
Татьяна Гойденко