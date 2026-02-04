Запланована подія 2

Европейские хранилища газа пустеют: уровень заполнения упал почти до 40%

Цены на газ
В Европе запасы газа резко сократились. / Оператор ГТС

После относительно спокойных предыдущих сезонов нынешний февраль стал временем серьезных вызовов для энергетического рынка ЕС. Основное внимание сосредоточено на подземных хранилищах газа (ПХГ), уровень заполнения которых упал почти до 40%. Это самый низкий показатель на этот период со времен энергетического кризиса 2022 года, спровоцированный вторжением России в Украину.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Deutsche Welle.

Главными факторами стали затяжные морозы и аномально низкие температуры, держащиеся в большей части Европы. Кроме того, адаптировавшаяся к новым условиям промышленность начала потреблять больше газа, чем в предыдущие "экономные" годы.

К 2027 году в ЕС действуют жесткие правила: страны обязаны иметь около 90% газа в хранилищах до начала зимы. Но сейчас мы видим, как эта система работает в критических условиях.

Однако высвобождение значительных объемов сжиженного газа (СПГ) в Соединенных Штатах, которые сейчас направляются в европейские порты, компенсируют нехватку топлива в хранилищах.

Какая цена на газ?

Что касается цены на природный газ, то сейчас рынок держится стабильно — около 35 евро за мегаватт-час — это почти на 10 евро меньше, чем год назад. В начале января котировки опускались еще ниже (менее 28 евро), затем они подскочили примерно до 40 евро, но в последние дни снова пошли вниз – несмотря на снижение запасов в хранилищах. Причина в том, что потепление в США уволило больше СПГ для поставок в Европу, отмечают аналитики сервиса Trading Economics.

Где острый дефицит?

Германия как крупнейшая экономика ЕС испытывает дефицит острее других. Уровень газа в немецких ПХГ упал до 32%. Это значительно ниже, чем в прошлом году, когда хранилища были заполнены более чем наполовину. Если тенденция сохранится, до конца отопительного сезона Германия может дойти до исторического минимума запасов около 10-12%.

В правительстве ФРГ по этому вопросу продолжаются дискуссии. Оппозиция требует немедленной экономии, в то время как профильные министерства успокаивают население: физического дефицита не будет, однако цена может вырасти.

"Мы внимательно следим за ситуацией – как подтверждают все ответственные структуры, газоснабжение гарантировано, никакого дефицита не ожидается. Речь идет сейчас не о наличии газа, а, прежде всего, о ценах. Цены, конечно, выросли, поскольку зима в этом году показалась суровой не только в Германии". ", - заявила пресс-секретарь министерства экономики и защиты климата Германии Сюзанне Унград.

Украинские запасы газа

Отметим, что 4 февраля первая в 2026 году партия американского сжиженного природного газа (LNG) прибыла в Украину. Поставка организована НАК "Нафтогаз" в партнерстве с польским государственным концерном Orlen.

По состоянию на 5 августа запасы природного газа в украинских хранилищах превысили 10 млрд. м³, что составляет 32,3% от их вместимости.

Группа "Нефтегаз" в августе 2025 года подписала соглашение   из ЕБРР о кредите в размере €500 млн на закупку газа.

Для обеспечения импорта "Нефтегаз" в конце июля   привлек кредиты   по 4,7 млрд. грн. от государственных банков Укргазбанк и ПриватБанк.

Также группа "Нефтегаз"   подписала кредитное соглашение   с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) на 300 млн евро и на   127 млн евро.   Денежные средства пойдут на закупку газа для формирования долгосрочных запасов и обеспечения стабильного газоснабжения во время зимы.

Автор:
Татьяна Ковальчук