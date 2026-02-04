Европейские хранилища газа пустеют: уровень заполнения упал почти до 40%

После относительно спокойных предыдущих сезонов нынешний февраль стал временем серьезных вызовов для энергетического рынка ЕС. Основное внимание сосредоточено на подземных хранилищах газа (ПХГ), уровень заполнения которых упал почти до 40%. Это самый низкий показатель на этот период со времен энергетического кризиса 2022 года, спровоцированный вторжением России в Украину.

Главными факторами стали затяжные морозы и аномально низкие температуры, держащиеся в большей части Европы. Кроме того, адаптировавшаяся к новым условиям промышленность начала потреблять больше газа, чем в предыдущие "экономные" годы.

К 2027 году в ЕС действуют жесткие правила: страны обязаны иметь около 90% газа в хранилищах до начала зимы. Но сейчас мы видим, как эта система работает в критических условиях.

Однако высвобождение значительных объемов сжиженного газа (СПГ) в Соединенных Штатах, которые сейчас направляются в европейские порты, компенсируют нехватку топлива в хранилищах.

Какая цена на газ?

Что касается цены на природный газ, то сейчас рынок держится стабильно — около 35 евро за мегаватт-час — это почти на 10 евро меньше, чем год назад. В начале января котировки опускались еще ниже (менее 28 евро), затем они подскочили примерно до 40 евро, но в последние дни снова пошли вниз – несмотря на снижение запасов в хранилищах. Причина в том, что потепление в США уволило больше СПГ для поставок в Европу, отмечают аналитики сервиса Trading Economics.

Где острый дефицит?

Германия как крупнейшая экономика ЕС испытывает дефицит острее других. Уровень газа в немецких ПХГ упал до 32%. Это значительно ниже, чем в прошлом году, когда хранилища были заполнены более чем наполовину. Если тенденция сохранится, до конца отопительного сезона Германия может дойти до исторического минимума запасов около 10-12%.

В правительстве ФРГ по этому вопросу продолжаются дискуссии. Оппозиция требует немедленной экономии, в то время как профильные министерства успокаивают население: физического дефицита не будет, однако цена может вырасти.

"Мы внимательно следим за ситуацией – как подтверждают все ответственные структуры, газоснабжение гарантировано, никакого дефицита не ожидается. Речь идет сейчас не о наличии газа, а, прежде всего, о ценах. Цены, конечно, выросли, поскольку зима в этом году показалась суровой не только в Германии". ", - заявила пресс-секретарь министерства экономики и защиты климата Германии Сюзанне Унград.

Украинские запасы газа

Отметим, что 4 февраля первая в 2026 году партия американского сжиженного природного газа (LNG) прибыла в Украину. Поставка организована НАК "Нафтогаз" в партнерстве с польским государственным концерном Orlen.

По состоянию на 5 августа запасы природного газа в украинских хранилищах превысили 10 млрд. м³, что составляет 32,3% от их вместимости.

Группа "Нефтегаз" в августе 2025 года подписала соглашение из ЕБРР о кредите в размере €500 млн на закупку газа.

Для обеспечения импорта "Нефтегаз" в конце июля привлек кредиты по 4,7 млрд. грн. от государственных банков Укргазбанк и ПриватБанк.

Также группа "Нефтегаз" подписала кредитное соглашение с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) на 300 млн евро и на 127 млн евро. Денежные средства пойдут на закупку газа для формирования долгосрочных запасов и обеспечения стабильного газоснабжения во время зимы.