- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Цены на газ в Европе упали более чем на 10%: сколько стоит голубое топливо
Фьючерсные цены на природный газ (Front Month) в Европе в пятницу, 4 апреля, резко обвалились более чем на 10% — до €35,2/MWh. Значительную роль в падении цены на газ сыграли новые пошлины США.
Об этом сообщает ExPro.
Таким образом, европейские цены на газ опустились до самого низкого уровня за последние 6 месяцев. Снижение цен на природный газ в Европе, прежде всего, связано с введенными Президентом США Дональдом Трампом тарифами.
Каковы причины снижения цен на газ?
Европа и Азия традиционно остаются конкурентами за мировой LNG, особенно после сокращения поставок российского газа в Европу после вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года.
4 апреля Китай объявил о 34% пошлинах на все американские товары, в том числе энергоресурсы. Ожидается, что это приведет к существенному сокращению или почти остановке поставок американского LNG в один из крупнейших покупателей газа в мире – КНР. Сокращение закупок американского LNG Китаем свидетельствует о больших объемах свободного LNG, который может быть поставлен в Европу.
В последние месяцы Китай почти не покупал американский LNG, импортировав всего три танкера с начала года, получая газ из других источников. Пошлины Трампа также могут привести к замедлению экономического развития в мире, что может сократить спрос на газ. Кроме того, новые тарифы могут ограничить активность инвестиционных фондов по торговле природным газом в Европе.
Напомним, в конце марта есть европейский рынок сжиженного природного газа зафиксировал рекордный сезонный уровень импорта. Причиной тому стало резкое снижение спроса на СПГ в Азии, особенно в Китае, что заставило поставщиков перенаправить поставки на европейские рынки.