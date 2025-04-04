Ціни на газ у Європі впали на понад 10%: скільки коштує блакитне паливо

Ф’ючерсні ціни на природний газ (Front Month) у Європі у п’ятницю, 4 квітня, різко обвалилися на понад 10% - до €35,2/MWh. Значну роль у падінні ціни на газ відіграли нові мита США.

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Про це повідомляє ExPro.

Таким чином, європейські ціни на природний газ опустилися до найнижчого рівня за останні 6 місяців. Зниження цін на природний газ у Європі передусім пов’язано з введеними Президентом США Дональдом Трампом тарифами.

Які причини зниження цін на газ?

Європа та Азія традиційно залишаються конкурентами за світовий LNG, особливо після скорочення постачання російського газу до Європи після вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

4 квітня Китай оголосив про 34% мита на всі американські товари, в тому числі енергоресурси. Очікується, що це призведе до суттєвого скорочення або майже зупинки постачання американського LNG до одного з найбільших покупців газу в світі – КНР. Скорочення закупівель американського LNG Китаєм свідчить про більші обсяги вільного LNG, який може бути поставлено до Європи.

В останні місяці Китай майже не купував американський LNG, імпортувавши лише три танкери з початку року, отримуючи газ з інших джерел. Мита Трампа також можуть призвести до сповільнення економічного розвитку в світі, що може скоротити попит на природний газ. Крім того, нові тарифи можуть обмежити активність інвестиційних фондів у торгівлі природним газом у Європі.

Нагадаємо, наприкінці березня європейський ринок скрапленого природного газу зафіксував рекордний сезонний рівень імпорту. Причиною цього стало різке зниження попиту на СПГ в Азії, особливо в Китаї, що змусило постачальників перенаправити поставки на європейські ринки.