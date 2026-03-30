Цены на газ в США упали на фоне потепления и роста запасов

Цены на природный газ на американском рынке упали из-за прогнозов более теплой погоды в восточных регионах США.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg .

По данным агентства, ожидаемое повышение температуры с конца марта по середину апреля способствует сокращению потребления энергоресурсов для отопления.

Дополнительным фактором давления на котировки стали рыночные ожидания по увеличению внутренних запасов топлива, уже превышающих сезонную норму.

Майские фьючерсы на бирже Nymex по состоянию на утро понедельника потеряли более 4%, опустившись до уровня 2,897 доллара за миллион британских тепловых единиц.

Прогнозы накопления ресурсов в хранилищах

Аналитики энергетического сектора отмечают стабильный рост объемов газа в подземных хранилищах США.

По оценкам EBW Analytics Group, если по состоянию на середину марта профицит в отношении нормы составил 14 миллиардов кубических футов, то к середине апреля этот показатель может составить 155 миллиардов кубических футов.

Высокие уровни добычи также способствуют понижению цен в краткосрочной перспективе.

В частности, текущая добыча сухого газа в США демонстрирует рост на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что создает значительное предложение на рынке в преддверии весеннего сезона.

Несмотря на текущее падение цен на рынке наблюдается расширение ценового разрыва между октябрьскими и январскими контрактами. Эта тенденция усугубилась с началом конфликта на Ближнем Востоке, что создает дополнительные риски для будущих поставок.

Спрос на газ в зимний период остается чувствительным к геополитической нестабильности, поскольку северо-восточные штаты США вынуждены импортировать сжиженный газ для компенсации ограниченных мощностей трубопроводов во время пиковых холодов.

В то же время, текущие потоки газа на экспортные терминалы СПГ выросли за неделю на 3,3%, поддерживая активность в секторе внешней торговли.

Напомним, цена на природный газ в Европе выросла на 35% и достигла отметки 67,35 евро за мегаватт-час. С момента начала военного конфликта стоимость топлива увеличилась более чем вдвое.

Автор:
Татьяна Бессараб