Ціни на природний газ у США впали на тлі потепління та зростання запасів

Ціни на природний газ на американському ринку впали через прогнози теплішої погоди у східних регіонах США.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

За даними агентства, очікуване підвищення температури у період з кінця березня по середину квітня сприяє скороченню споживання енергоресурсів для опалення.

Додатковим фактором тиску на котирування стали ринкові очікування щодо збільшення внутрішніх запасів палива, які вже перевищують сезонну норму.

Травневі ф’ючерси на біржі Nymex станом на ранок понеділка втратили понад 4%, опустившись до рівня 2,897 долара за мільйон британських теплових одиниць.

Прогнози накопичення ресурсів у сховищах

Аналітики енергетичного сектору відзначають стабільне зростання обсягів газу в підземних сховищах США.

За оцінками EBW Analytics Group, якщо станом на середину березня профіцит відносно норми становив 14 мільярдів кубічних футів, то до середини квітня цей показник може сягнути 155 мільярдів кубічних футів.

Високі рівні видобутку також сприяють зниженню цін у короткостроковій перспективі.

Зокрема, поточний видобуток сухого газу в США демонструє зростання на 5,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року, що створює значну пропозицію на ринку напередодні весняного сезону.

Попри поточне падіння цін, на ринку спостерігається розширення цінового розриву між жовтневими та січневими контрактами. Ця тенденція посилилася з початком конфлікту на Близькому Сході, що створює додаткові ризики для майбутніх поставок.

Попит на газ у зимовий період залишається чутливим до геополітичної нестабільності, оскільки північно-східні штати США змушені імпортувати скраплений природний газ для компенсації обмежених потужностей трубопроводів під час пікових холодів.

Водночас поточні потоки газу на експортні термінали ЗПГ зросли за тиждень на 3,3%, підтримуючи активність у секторі зовнішньої торгівлі.

Нагадаємо, ціна на природний газ у Європі зросла на 35% і сягнула позначки 67,35 євро за мегават-годину. З моменту початку військового конфлікту вартість палива збільшилася більше ніж удвічі.