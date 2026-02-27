Цены на нефть готовятся к недельному откату: как переговоры США и Ирана изменили рынок

Цены на нефть выросли в пятницу, 27 февраля, но продолжили недельное понижение. С одной стороны, сохраняется напряженность вокруг Ирана, а с другой — инвесторы ждут решения крупных экспортеров нефти.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 36 центов, достигнув отметки 71,11 доллара за баррель. В то же время, американская нефть WTI продемонстрировала рост на 38 центов, остановившись на уровне 65,59 доллара.

Несмотря на положительную дневную динамику, по итогам недели Brent теряет около 1%, а WTI — 1,3%, что указывает на определенную коррекцию после предыдущего периода роста.

Переговоры в Женеве

Ключевым фактором влияния стали состоявшиеся в Женеве косвенные переговоры между США и Ираном. Стороны пытаются найти компромисс в длительном споре вокруг ядерной программы во избежание открытого военного конфликта на Ближнем Востоке.

Напряженность на рынке резко возросла после сообщений о возможном тупике в диалоге из-за жестких требований Вашингтона по обогащению урана.

Однако благодаря посредничеству Омана появилась надежда на прогресс, что успокоило инвесторов и сдержало стремительный взлет цен. Процесс переговоров продолжится на следующей неделе в Вене на техническом уровне.

Аналитики отмечают, что, хотя дипломатические усилия дают шанс на мирное урегулирование, риск ограниченных военных ударов со стороны США все еще остается высоким.

В настоящее время геополитическая премия в цене нефти составляет от 8 до 10 долларов за баррель. Рынок опасается каких-либо сбоев в поставках через Ормузский пролив, через который проходит пятая часть мирового экспорта сырья.

Ожидание от встречи ОПЕК+

Параллельно с геополитическими факторами внимание трейдеров приковано к воскресному заседанию ОПЕК+.

Ожидается, что участники альянса рассмотрят возможность восстановления добычи и ее увеличения на 137 000 баррелей в сутки с апреля.

На фоне возможных угроз Саудовская Аравия уже готовит планы действий по чрезвычайным ситуациям, предусматривающим наращивание экспорта для стабилизации мирового рынка в случае форс-мажорных обстоятельств.

Напомним, в начале февраля российские экспортеры нефти начали предлагать индийским НПЗ значительно большие скидки, пытаясь сорвать договоренности между премьером Моди и президентом Трампом о полном отказе Индии от энергоресурсов из РФ.