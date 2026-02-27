Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,21

--0,03

EUR

51,02

+0,06

Наличный курс:

USD

43,20

43,10

EUR

51,30

51,10

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Цены на нефть готовятся к недельному откату: как переговоры США и Ирана изменили рынок

нефть
Стоимость нефти продолжает терять позиции в течение недели / Depositphotos

Цены на нефть выросли в пятницу, 27 февраля, но продолжили недельное понижение. С одной стороны, сохраняется напряженность вокруг Ирана, а с другой — инвесторы ждут решения крупных экспортеров нефти.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 36 центов, достигнув отметки 71,11 доллара за баррель. В то же время, американская нефть WTI продемонстрировала рост на 38 центов, остановившись на уровне 65,59 доллара.

Несмотря на положительную дневную динамику, по итогам недели Brent теряет около 1%, а WTI — 1,3%, что указывает на определенную коррекцию после предыдущего периода роста.

Переговоры в Женеве

Ключевым фактором влияния стали состоявшиеся в Женеве косвенные переговоры между США и Ираном. Стороны пытаются найти компромисс в длительном споре вокруг ядерной программы во избежание открытого военного конфликта на Ближнем Востоке.

Напряженность на рынке резко возросла после сообщений о возможном тупике в диалоге из-за жестких требований Вашингтона по обогащению урана.

Однако благодаря посредничеству Омана появилась надежда на прогресс, что успокоило инвесторов и сдержало стремительный взлет цен. Процесс переговоров продолжится на следующей неделе в Вене на техническом уровне.

Аналитики отмечают, что, хотя дипломатические усилия дают шанс на мирное урегулирование, риск ограниченных военных ударов со стороны США все еще остается высоким.

В настоящее время геополитическая премия в цене нефти составляет от 8 до 10 долларов за баррель. Рынок опасается каких-либо сбоев в поставках через Ормузский пролив, через который проходит пятая часть мирового экспорта сырья.

Ожидание от встречи ОПЕК+

Параллельно с геополитическими факторами внимание трейдеров приковано к воскресному заседанию ОПЕК+.

Ожидается, что участники альянса рассмотрят возможность восстановления добычи и ее увеличения на 137 000 баррелей в сутки с апреля.

На фоне возможных угроз Саудовская Аравия уже готовит планы действий по чрезвычайным ситуациям, предусматривающим наращивание экспорта для стабилизации мирового рынка в случае форс-мажорных обстоятельств.

Напомним, в начале февраля российские экспортеры нефти начали предлагать индийским НПЗ значительно большие скидки, пытаясь сорвать договоренности между премьером Моди и президентом Трампом о полном отказе Индии от энергоресурсов из РФ.

Автор:
Татьяна Бессараб