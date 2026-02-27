Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,21

--0,03

EUR

51,02

+0,06

Готівковий курс:

USD

43,20

43,10

EUR

51,30

51,10

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Ціни на нафту готуються до тижневого відкату: як переговори США та Ірану змінили ринок

нафта
Вартість нафти продовжує втрачати позиції протягом тижня / Depositphotos

Ціни на нафту зросли в п’ятницю, 27 лютого, але продовжили тижневе зниження. З одного боку, зберігається напруженість навколо Ірану, а з іншого — інвестори чекають на рішення великих експортерів нафти.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 36 центів, досягнувши позначки 71,11 долара за барель. Водночас американська нафта WTI продемонструвала ріст на 38 центів, зупинившись на рівні 65,59 долара.

Попри позитивну денну динаміку, за підсумками тижня Brent втрачає близько 1%, а WTI — 1,3%, що вказує на певну корекцію після попереднього періоду зростання.

Переговори у Женеві 

Ключовим фактором впливу стали непрямі переговори між США та Іраном, що відбулися в Женеві. Сторони намагаються знайти компроміс у тривалій суперечці навколо ядерної програми, щоб уникнути відкритого військового конфлікту на Близькому Сході.

Напруженість на ринку різко зросла після повідомлень про можливий глухий кут у діалозі через жорсткі вимоги Вашингтона щодо збагачення урану.

Однак завдяки посередництву Оману з'явилася надія на прогрес, що дещо заспокоїло інвесторів та стримало стрімкий злет цін. Процес перемовин продовжиться наступного тижня у Відні на технічному рівні.

Аналітики зазначають, що хоча дипломатичні зусилля дають шанс на мирне врегулювання, ризик обмежених військових ударів з боку США все ще залишається високим.

Наразі геополітична премія в ціні нафти становить від 8 до 10 доларів за барель. Ринок побоюється будь-яких збоїв у постачанні через Ормузьку протоку, через яку проходить п'ята частина світового експорту сировини.

Очікування від зустрічі ОПЕК+ 

Паралельно з геополітичними факторами увагу трейдерів прикуто до недільного засідання ОПЕК+.

Очікується, що учасники альянсу розглянуть можливість відновлення видобутку та його збільшення на 137 000 барелів на добу вже з квітня.

На тлі можливих загроз Саудівська Аравія вже готує плани дій у надзвичайних ситуаціях, що передбачають нарощування експорту для стабілізації світового ринку у разі форс-мажорних обставин.

Нагадаємо, на початку лютого російські експортери нафти почали пропонувати індійським НПЗ значно більші знижки, намагаючись зірвати домовленості між прем’єром Моді та президентом Трампом щодо повної відмови Індії від енергоресурсів із РФ.

Автор:
Тетяна Бесараб