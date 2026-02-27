Ціни на нафту готуються до тижневого відкату: як переговори США та Ірану змінили ринок

Ціни на нафту зросли в п’ятницю, 27 лютого, але продовжили тижневе зниження. З одного боку, зберігається напруженість навколо Ірану, а з іншого — інвестори чекають на рішення великих експортерів нафти.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 36 центів, досягнувши позначки 71,11 долара за барель. Водночас американська нафта WTI продемонструвала ріст на 38 центів, зупинившись на рівні 65,59 долара.

Попри позитивну денну динаміку, за підсумками тижня Brent втрачає близько 1%, а WTI — 1,3%, що вказує на певну корекцію після попереднього періоду зростання.

Переговори у Женеві

Ключовим фактором впливу стали непрямі переговори між США та Іраном, що відбулися в Женеві. Сторони намагаються знайти компроміс у тривалій суперечці навколо ядерної програми, щоб уникнути відкритого військового конфлікту на Близькому Сході.

Напруженість на ринку різко зросла після повідомлень про можливий глухий кут у діалозі через жорсткі вимоги Вашингтона щодо збагачення урану.

Однак завдяки посередництву Оману з'явилася надія на прогрес, що дещо заспокоїло інвесторів та стримало стрімкий злет цін. Процес перемовин продовжиться наступного тижня у Відні на технічному рівні.

Аналітики зазначають, що хоча дипломатичні зусилля дають шанс на мирне врегулювання, ризик обмежених військових ударів з боку США все ще залишається високим.

Наразі геополітична премія в ціні нафти становить від 8 до 10 доларів за барель. Ринок побоюється будь-яких збоїв у постачанні через Ормузьку протоку, через яку проходить п'ята частина світового експорту сировини.

Очікування від зустрічі ОПЕК+

Паралельно з геополітичними факторами увагу трейдерів прикуто до недільного засідання ОПЕК+.

Очікується, що учасники альянсу розглянуть можливість відновлення видобутку та його збільшення на 137 000 барелів на добу вже з квітня.

На тлі можливих загроз Саудівська Аравія вже готує плани дій у надзвичайних ситуаціях, що передбачають нарощування експорту для стабілізації світового ринку у разі форс-мажорних обставин.

Нагадаємо, на початку лютого російські експортери нафти почали пропонувати індійським НПЗ значно більші знижки, намагаючись зірвати домовленості між прем’єром Моді та президентом Трампом щодо повної відмови Індії від енергоресурсів із РФ.