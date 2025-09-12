Цены на нефть падают из-за избытка предложения и слабого спроса в США

Цены на нефть продолжили падение в пятницу, усилив потери предыдущей сессии. Инвесторы обеспокоены возможным снижением спроса в США и избытком предложения, что перевесило опасения перебоев в поставках из-за конфликтов на Ближнем Востоке и войны в Украине.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Какие цены на нефть?

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 49 центов (0,74%) до 65,88 доллара за баррель, а американская нефть WTI – на 51 цент (0,82%) до 61,86 доллара за баррель.

Аналитики отмечают, что опасения по поводу снижения спроса на нефть в США преобладают над геополитическими рисками. Рост потребительских цен и данные по безработице повышают ожидания возможного снижения процентных ставок Федеральной резервной системой, что в перспективе может поддержать спрос на нефть.

Ранее на этой неделе цены на нефть росли на 2% из-за рисков перебоев в производстве и торговых потоках, но уже с четверга рынок ушел в минус, возобновив падение предыдущих сессий.

О давлении на нефть

Цены на нефть снижаются после того, как Международное энергетическое агентство сообщило, что мировые поставки в этом году возрастут быстрее, чем ожидалось, из-за увеличения добычи ОПЕК+ и союзников, включая Россию. Прогнозы по мировому спросу на 2025-2026 годы остаются высокими, а рынок продолжает колебаться между избытком предложения и опасениями относительно краткосрочных перебоев.

В октябре ОПЕК+ повысит квоты на добычу, в том числе Саудовская Аравия планирует увеличить экспорт в Китай до 1,65 млн баррелей в день. В России доходы от продажи нефти и нефтепродуктов в августе опустились до одного из самых низких уровней с начала войны в Украине. Между тем запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 3,9 млн баррелей до 424,6 млн баррелей.

Напомним, с 3 сентября заработал новый "потолок" цен на российскую нефть, установленную Евросоюзом - $47,6 за баррель вместо $60. Это решение было принято ранее в рамках 18-го пакета санкций ЕС против РФ. Европейская комиссия предложила ограничение цены на российскую нефть на 15% ниже средней рыночной цены сырой нефти за предыдущие три месяца. Просмотр цены будет происходить раз в полгода.