Ціни на нафту падають через надлишок пропозиції та слабкий попит у США

Ціни на нафту продовжили падіння в п’ятницю, посиливши втрати попередньої сесії. Інвестори стурбовані можливим зниженням попиту в США та надлишком пропозиції, що переважило побоювання щодо перебоїв у постачанні через конфлікти на Близькому Сході та війну в Україні.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Які ціни на нафту?

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 49 центів (0,74%) до 65,88 долара за барель, а американська нафта WTI — на 51 цент (0,82%) до 61,86 долара за барель.

Аналітики відзначають, що побоювання щодо зниження попиту на нафту в США переважають над геополітичними ризиками. Зростання споживчих цін та дані щодо безробіття підвищують очікування щодо можливого зниження процентних ставок Федеральною резервною системою, що у перспективі може підтримати попит на нафту.

Раніше цього тижня ціни на нафту зростали на 2% через ризики перебоїв у виробництві та торгових потоках, але вже з четверга ринок пішов у мінус, відновивши падіння попередніх сесій.

Про тиски на нафту

Ціни на нафту знижуються після того, як Міжнародне енергетичне агентство повідомило, що світові поставки цього року зростуть швидше, ніж очікувалося, через збільшення видобутку ОПЕК+ та союзників, включно з Росією. Прогнози щодо світового попиту на 2025–2026 роки залишаються високими, а ринок продовжує коливатися між надлишком пропозиції та побоюваннями щодо короткострокових перебоїв.

У жовтні ОПЕК+ підвищить квоти на видобуток, зокрема Саудівська Аравія планує збільшити експорт до Китаю до 1,65 млн барелів на день. У Росії доходи від продажу нафти та нафтопродуктів у серпні опустилися до одного з найнижчих рівнів з початку війни в Україні. Тим часом запаси сирої нафти в США минулого тижня зросли на 3,9 млн барелів до 424,6 млн барелів.

Нагадаємо, з 3 вересня запрацювала нова "стеля" цін на російську нафту, встановлену Євросоюзом - $47,6 за барель замість $60. Це рішення було ухвалене раніше в межах 18-го пакету санкцій ЄС проти РФ. Європейська комісія запропонувала обмеження ціни на російську нафту на 15% нижче середньої ринкової ціни на сиру нафту за попередні три місяці. Перегляд ціни відбуватиметься раз на пів року.