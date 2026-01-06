Цены на нефть падают после задержания Мадуро: Трамп планирует сменить энергорынок

Цены на нефть во вторник продолжают падать на фоне ожиданий по поводу значительного мирового предложения на фоне слабого спроса, а также на фоне того, что рынок взвешивал перспективу увеличения добычи сырой нефти в Венесуэле после захвата США президента Николаса Мадуро.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

На утро фьючерсы на нефть марки Brent упали до 61,62 доллара за баррель, а американская нефть WTI снизилась до 58,13 доллара.

Трейдеры закладывают в стоимость сырья перспективу отмены американского эмбарго, что может открыть путь для возвращения венесуэльских баррелей на мировой рынок.

Дополнительным фактором давления стали планы администрации Дональда Трампа провести консультации с нефтяными гигантами США по поводу стремительного наращивания добычи в этой южноамериканской стране.

"Я думаю, что если план Трампа хотя бы частично будет реализован, добыча сырой нефти в Венесуэле должна вырасти... Если он вырастет, это усилит давление на рынок, которое и без того перегружено", – сказал аналитик Marex Эд Меир.

Влияние фундаментальных факторов и геополитики

Несмотря на острые геополитические действия, включая военные деяния в Венесуэле и удары по энергетической инфраструктуре РФ, реакция рынка остается сдержанной. Аналитики Phillip Nova отмечают, что ключевой обеспокоенностью для инвесторов остается дисбаланс спроса и предложения.

Данные МЭА и EIA подтверждают, что мировые запасы сырой нефти продолжают расти, поскольку добыча опережает темпы потребления. Это создает устойчивый тренд по снижению ценовых показателей, который, по прогнозам экспертов Reuters, будет сохраняться в течение всего 2026 года.

Потенциал и риски венесуэльской добычи

Венесуэла, владеющая крупнейшими в мире запасами нефти в 303 миллиарда баррелей, добывает только 1,1 миллиона баррелей в сутки из-за многолетних санкций и нехватки инвестиций.

Эксперты Marex и ANZ Research предполагают, что при политической стабильности и американских вливаний добыча может вырасти на полмиллиона баррелей за два года.

Однако значительная часть аналитиков предупреждает о высокой вероятности длительной нестабильности, что может помешать скорейшей реализации планов Вашингтона относительно "перегруженного" барелями рынка.

Напомним, 3 января 2026 года президент Венесуэлы Николас Мадуро был арестован американскими военными в Каракасе и доставлен самолетом в Соединенные Штаты.

После задержания Мадуро в понедельник, 5 января, цены на нефть продемонстрировали понижение. Президент Дональд Трамп подтвердил намерение Вашингтона установить контроль над нефтедобывающей Венесуэлой и отметил продолжение действия полного энергетического эмбарго.