Ціни на нафту падають після затримання Мадуро: Трамп планує змінити енергоринок

Ціни на нафту у вівторок продовжують падати на тлі очікувань щодо значної світової пропозиції на тлі слабкого попиту, а також на тлі того, що ринок зважував перспективу збільшення видобутку сирої нафти у Венесуелі після захоплення США президента Ніколаса Мадуро.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Станом на ранок ф’ючерси на нафту марки Brent впали до 61,62 долара за барель, а американська нафта WTI знизилася до 58,13 долара.

Трейдери закладають у вартість сировини перспективу скасування американського ембарго, що може відкрити шлях для повернення венесуельських барелів на світовий ринок.

Додатковим фактором тиску стали плани адміністрації Дональда Трампа провести консультації з нафтовими гігантами США щодо стрімкого нарощування видобутку в цій південноамериканській країні.

"Я думаю, що якщо план Трампа хоча б частково буде реалізовано, видобуток сирої нафти у Венесуелі має зрости... Якщо він зросте, це посилить тиск на ринок, який і без того перевантажений", – сказав аналітик Marex Ед Меїр.

Вплив фундаментальних факторів та геополітики

Попри гострі геополітичні події, включаючи військові дії у Венесуелі та удари по енергетичній інфраструктурі РФ, реакція ринку залишається стриманою. Аналітики Phillip Nova зазначають, що ключовим занепокоєнням для інвесторів залишається дисбаланс попиту та пропозиції.

Дані МЕА та EIA підтверджують, що світові запаси сирої нафти продовжують зростати, оскільки видобуток випереджає темпи споживання. Це створює стійкий тренд на зниження цінових показників, який, за прогнозами експертів Reuters, зберігатиметься протягом усього 2026 року.

Потенціал та ризики венесуельського видобутку

Венесуела, яка володіє найбільшими у світі запасами нафти у 303 мільярди барелів, наразі видобуває лише 1,1 мільйона барелів на добу через багаторічні санкції та брак інвестицій.

Експерти Marex та ANZ Research припускають, що за умови політичної стабільності та американських вливань видобуток може зрости на пів мільйона барелів за два роки.

Проте значна частина аналітиків попереджає про високу ймовірність тривалої нестабільності, що може завадити швидкій реалізації планів Вашингтона щодо "перевантаженого" барелями ринку.

Нагадаємо, 3 січня 2026 року президент Венесуели Ніколас Мадуро був заарештований американськими військовими в Каракасі та доставлений літаком до Сполучених Штатів.

Після затримання Мадуро у понеділок, 5 січня, ціни на нафту продемонстрували зниження. Президент Дональд Трамп підтвердив намір Вашингтона встановити контроль над нафтовидобувною Венесуелою та наголосив на продовженні дії повного енергетичного ембарго.