Цены на нефть пошли вниз: рынок реагирует на визит Трампа в Китай и ситуацию в Иране

нефть
Нефть подешевела в среду на фоне ожиданий саммита Трампа и Си / Depositphotos

В среду, 13 мая, цены на нефть упали, поскольку инвесторы ожидали событий вокруг хрупкого прекращения огня на Ближнем Востоке и готовились к важному саммиту в Китае между президентом США Дональдом Трампом и президентом Си Цзиньпином.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 1,22 доллара, или 1,1%, до 106,55 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) упали на 1,16 доллара, или 1,1%, до 101,02 доллара.

Аналитики подчеркивают, что рынок остается очень чувствительным к любым новостям из конфликтного региона. Старший рыночный эксперт Phillip Nova Приянка Сачдева отмечает, что опасения по поводу перебоев в поставках продолжают оказывать ценам поддержку, несмотря на попытки трейдеров найти четкий вектор движения.

Любая дальнейшая эскалация конфликта или прямая угроза танкерным перевозкам может моментально вернуть Brent и WTI к стремительному росту, поскольку рынок реагирует на каждое обновление статуса безопасности в проливе.

Надежды на продолжительный мир исчезают

Ситуация усугубляется тем, что надежды на длительный мир между Вашингтоном и Тегераном постепенно угасают, а иранская сторона лишь усиливает контроль над морскими путями, через которые проходит пятая часть мировых объемов нефти и сжиженного газа.

Дональд Трамп уже публично заявил, что не считает необходимым привлекать помощь Китая для завершения противостояния с Ираном.

Это придает особую интригу предстоящим переговорам в Пекине, поскольку Китай остается крупнейшим покупателем иранской нефти, несмотря на санкционное давление американской администрации.

Экономические последствия и прогнозы

Эксперты Eurasia Group считают, что масштабы потерь поставок, которые уже превысили миллиард баррелей, заставят цены держаться выше отметки в 80 долларов до конца текущего года. Война с Ираном уже начала оказывать негативное влияние на экономику Соединенных Штатов из-за удорожания топлива.

Резкий рост потребительских цен в апреле привел к наибольшему скачку инфляции за последние три года, что вынуждает Федеральную резервную систему удерживать высокие процентные ставки для стабилизации финансовой системы.

Напомним, мировой рынок нефти лихорадит из-за противостояния США и Ирана, непосредственно влияющего на украинские стелы АЗС. Несмотря на напряженную ситуацию в Ормузском проливе, украинские водители получили временную передышку: цены на бензин, дизель и автогаз демонстрируют падение. Однако аналитики предупреждают, что это затишье может быть обманчивым, а тренд по удешевлению — краткосрочным.

Автор:
Татьяна Бессараб