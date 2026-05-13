Ціни на нафту пішли вниз: ринок реагує на візит Трампа до Китаю та ситуацію в Ірані

В середу, 13 травня, ціни на нафту впали, оскільки інвестори очікували подій навколо крихкого припинення вогню на Близькому Сході та готувалися до важливого саміту в Китаї між президентом США Дональдом Трампом та президентом Сі Цзіньпіном.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Ф’ючерси на нафту марки Brent впали на 1,22 долара, або 1,1%, до 106,55 долара за барель. Ф’ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) впали на 1,16 долара, або 1,1%, до 101,02 долара.

Аналітики наголошують, що ринок залишається надзвичайно чутливим до будь-яких новин з конфліктного регіону. Старший ринковий експерт Phillip Nova Пріянка Сачдева зазначає, що побоювання щодо перебоїв у постачанні продовжують надавати цінам підтримку, попри намагання трейдерів знайти чіткий вектор руху.

Будь-яка подальша ескалація конфлікту або пряма загроза танкерним перевезенням може моментально повернути Brent та WTI до стрімкого зростання, оскільки ринок гостро реагує на кожне оновлення статусу безпеки в протоці.

Надії на тривалий мир зникають

Ситуація ускладнюється тим, що надії на тривалий мир між Вашингтоном та Тегераном поступово згасають, а іранська сторона лише посилює контроль над морськими шляхами, через які проходить п'ята частина світових обсягів нафти та зрідженого газу.

Дональд Трамп вже публічно заявив, що не вважає за необхідне залучати допомогу Китаю для завершення протистояння з Іраном.

Це додає особливої інтриги майбутнім переговорам у Пекіні, оскільки Китай залишається найбільшим покупцем іранської нафти, попри санкційний тиск американської адміністрації.

Економічні наслідки та прогнози

Експерти Eurasia Group вважають, що масштаби втрат поставок, які вже перевищили мільярд барелів, змусять ціни триматися вище позначки 80 доларів до кінця поточного року. Війна з Іраном вже почала чинити негативний вплив на економіку Сполучених Штатів через здорожчання палива.

Різке зростання споживчих цін у квітні призвело до найбільшого стрибка інфляції за останні три роки, що змушує Федеральну резервну систему утримувати високі відсоткові ставки для стабілізації фінансової системи.

Нагадаємо, світовий ринок нафти лихоманить через протистояння США та Ірану, що безпосередньо впливає на українські стели АЗС. Попри напружену ситуацію в Ормузькій протоці, українські водії отримали тимчасовий передих: ціни на бензин, дизель та автогаз демонструють падіння. Проте аналітики попереджають, що це затишшя може бути оманливим, а тренд на здешевлення — короткостроковим.