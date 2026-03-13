- Категория
Цены на нефть превысили 100 долларов за баррель, несмотря на меры США
По состоянию на пятницу, 13 марта, мировые цены на нефть продолжают восходящий тренд, невзирая на активные попытки Соединенных Штатов успокоить рынок.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае преодолели психологическую отметку и закрепились на уровне 100,56 доллара за баррель. В общей сложности за неделю этот эталонный сорт подорожал примерно на 9%.
Американская нефть WTI также демонстрирует стабильную поддержку на уровне 95,57 доллара за баррель.
Оба показателя достигли самых высоких значений с лета 2022 года, что свидетельствует о глубокой обеспокоенности инвесторов по поводу стабильности будущих поставок.
Экстренные меры США
Для стабилизации энергетических рынков, взволнованных войной США и Израиля против Ирана, министр финансов Скотт Бессент объявил о выдаче специальной 30-дневной лицензии.
Этот документ позволяет странам покупать российскую нефть и нефтепродукты, которые заблокированы в море. Шаг направлен на то, чтобы быстро насытить рынок физическими объемами сырья и предотвратить дальнейший ценовой скачок.
Однако аналитики считают такое решение сугубо краткосрочным, поскольку оно не решает фундаментальные проблемы ограничения добычи и логистики.
Высвобождение стратегических резервов
Параллельно с регуляторными шагами США привлекли механизм использования Стратегического нефтяного резерва. Министерство энергетики заявило о выделении 172 миллионов баррелей нефти.
Эта инициатива стала частью более широкого плана Международного энергетического агентства, которое согласовало рекордное в истории высвобождения 400 миллионов баррелей из запасов стран-членов.
Несмотря на беспрецедентный масштаб вмешательства, эффект от появления дополнительной нефти на рынке оказался быстротечным из-за постоянной эскалации напряженности на Ближнем Востоке.
Проблемы безопасности
Эксперты рынка отмечают, что главным фактором дороговизны остается угроза судоходству в Ормузском проливе.
Нефть марки Brent пользуется большей поддержкой, чем американская WTI, поскольку Европа остается критически уязвимой к перебоям в энергоснабжении, тогда как США имеют значительную внутреннюю добычу.
Специалисты LSEG и Haitong Futures отмечают, что никакая финансовая лицензия или товарные интервенции не смогут полноценно заменить восстановление безопасных торговых маршрутов.
Пока риски в зоне конфликта остаются высокими, дефицит поставок будет определять ценовую политику на следующие месяцы.
Напомним, цены на нефть вырастают на фоне обострения конфликта между США, Израилем и Ираном. Опасения по поводу возможных перебоев в поставках с Ближнего Востока усилились из-за угроз судоходства в Ормузском проливе.