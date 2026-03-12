Запланована подія 2

США высвободят 172 миллиона баррелей нефти из резервов для стабилизации цен

нефть
172 миллиона баррелей поступят на рынок в течение 120 дней / Depositphotos

США выпустят 172 миллиона баррелей нефти из своего стратегического нефтяного резерва, чтобы снизить цены. Они резко выросли из-за кризиса поставок, вызванных войной в регионе Ближнего Востока.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Как заявил в среду министр энергетики США Крис Райт, процесс высвобождения резервов должен начаться уже на следующей неделе и продлится четыре месяца.

Он добавил, что эта инициатива является ключевым элементом более широкой стратегии Международного энергетического агентства, в который входят 32 государства.

В общей сложности страны-участницы МЭА согласились выпустить на рынок около 400 миллионов баррелей нефти для стабилизации мировой экономики. Решение было достигнуто после длительных переговоров на фоне перебоев в логистике и обеспокоенности рынков.

США берут на себя наибольшую часть этого объема, демонстрируя готовность использовать внутренние ресурсы для регулирования глобальных цен.

Безопасность поставок

Причиной энергетического дефицита стала активная фаза вооруженного противостояния США и Израиля против Ирана, начавшаяся в конце февраля. Боевые действия привели к взаимным ударам по объектам инфраструктуры и местам расположения военных баз в регионе.

Ситуация значительно ухудшилась после официального заявления Корпуса стражей исламской революции о намерении заблокировать движение танкеров через Персидский залив.

Такие угрозы ставят под угрозу значительную долю мирового экспорта нефти, что заставляет Вашингтон предпринимать чрезвычайные меры.

Позиция Белого дома

Президент Дональд Трамп подтвердил намерение правительства использовать национальные резервы для смягчения последствий войны.

Комментируя текущий уровень запасов, глава государства отметил, что Вашингтон пойдет на их частичное сокращение ради стабильности рынка.

Аналитики указывают, что такой шаг является необходимым сигналом для инвесторов, который должен остановить панические настроения.

Несмотря на критическое значение стратегических объектов для национальной безопасности, приоритетом выбрано сдерживание ценовых максимумов и обеспечение бесперебойного функционирования транспортных цепей.

Напомним, 9 марта Министры финансов стран G7 провели экстренную встречу в понедельник, чтобы обсудить возможный совместный выпуск нефти из стратегических резервов, координируемых Международным энергетическим агентством (МЭА).

10 марта нефть начала дешеветь после достижения рекордных за последние три года отметок. Рынок успокоился на фоне заявлений президента США о близком конце войны на Ближнем Востоке, что развеяло страхи инвесторов по поводу длительной дестабилизации глобальных поставок.

Автор:
Татьяна Бессараб