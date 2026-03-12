США вивільнять 172 мільйони барелів нафти з резервів для стабілізації цін

США випустять 172 мільйони барелів нафти зі свого стратегічного нафтового резерву, щоб знизити ціни. Вони різко зросли через кризу поставок, спричиненені війною в регіоні Близького Сходу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Як заявив у середу міністр енергетики США Кріс Райт, процес вивільнення резервів має розпочатися вже наступного тижня і триватиме протягом чотирьох місяців.

Він додав, що ця ініціатива є ключовим елементом ширшої стратегії Міжнародного енергетичного агентства, до якого входять 32 держави.

Загалом країни-учасниці МЕА погодилися випустити на ринок близько 400 мільйонів барелів нафти для стабілізації світової економіки. Рішення було досягнуто після тривалих переговорів на тлі перебоїв у логістиці та занепокоєння ринків.

США беруть на себе найбільшу частку цього обсягу, демонструючи готовність використовувати внутрішні ресурси для регулювання глобальних цін.

Безпека поставок

Причиною енергетичного дефіциту стала активна фаза збройного протистояння США та Ізраїлю проти Ірану, що розпочалася наприкінці лютого. Бойові дії призвели до взаємних ударів по об’єктах інфраструктури та місцях розташування військових баз у регіоні.

Ситуація значно погіршилася після офіційної заяви Корпусу вартових ісламської революції про намір заблокувати рух танкерів через Перську затоку.

Такі погрози ставлять під загрозу значну частку світового експорту нафти, що змушує Вашингтон вдаватися до надзвичайних заходів.

Позиція Білого дому

Президент Дональд Трамп підтвердив намір уряду використовувати національні резерви для пом'якшення наслідків війни.

Коментуючи поточний рівень запасів, очільник держави зазначив, що Вашингтон піде на їхнє часткове скорочення заради стабільності ринку.

Аналітики вказують на те, що такий крок є необхідним сигналом для інвесторів, який має зупинити панічні настрої. Попри критичне значення стратегічних об'єктів для національної безпеки, наразі пріоритетом обрано стримування цінових максимумів та забезпечення безперебійного функціонування транспортних ланцюгів.

Нагадаємо, 9 березня Міністри фінансів країн G7 провели екстрену зустріч у понеділок, щоб обговорити можливий спільний випуск нафти зі стратегічних резервів, координованих Міжнародним енергетичним агентством (МЕА).

10 березня нафта почала дешевшати після досягнення рекордних за останні три роки позначок. Ринок заспокоївся на тлі заяв президента США про близький кінець війни на Близькому Сході, що розвіяло страхи інвесторів щодо тривалої дестабілізації глобальних поставок.