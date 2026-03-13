Ціни на нафту перевищили 100 доларів за барель попри заходи США

Станом на п’ятницю, 13 березня, світові ціни на нафту продовжують висхідний тренд, попри активні спроби Сполучених Штатів заспокоїти ринок.

Ф'ючерси на нафту марки Brent із поставкою в травні подолали психологічну позначку та закріпилися на рівні 100,56 долара за барель. Загалом за тиждень цей еталонний сорт подорожчав приблизно на 9%.

Американська нафта WTI також демонструє стабільну підтримку на рівні 95,57 долара за барель.

Обидва показники досягли найвищих значень з літа 2022 року, що свідчить про глибоку стурбованість інвесторів щодо стабільності майбутніх поставок.

Екстрені заходи США

Для стабілізації енергетичних ринків, схвильованих війною США та Ізраїлю проти Ірану, міністр фінансів Скотт Бессент оголосив про видачу спеціальної 30-денної ліцензії.

Цей документ дозволяє країнам купувати російську нафту та нафтопродукти, які наразі заблоковані в морі. Крок спрямований на те, щоб швидко наситити ринок фізичними обсягами сировини та запобігти подальшому ціновому стрибку.

Проте аналітики вважають таке рішення суто короткостроковим, оскільки воно не вирішує фундаментальних проблем обмеження видобутку та логістики.

Вивільнення стратегічних резервів

Паралельно з регуляторними кроками США залучили механізм використання Стратегічного нафтового резерву. Міністерство енергетики заявило про виділення 172 мільйонів барелів нафти.

Ця ініціатива стала частиною ширшого плану Міжнародного енергетичного агентства, яке погодило рекордне в історії вивільнення 400 мільйонів барелів із запасів країн-членів.

Попри безпрецедентний масштаб втручання, ефект від появи додаткової нафти на ринку виявився швидкоплинним через постійну ескалацію напруженості на Близькому Сході.

Проблеми безпеки

Експерти ринку наголошують, що головним чинником дорожнечі залишається загроза судноплавству в Ормузькій протоці.

Нафта марки Brent користується більшою підтримкою, ніж американська WTI, оскільки Європа залишається критично вразливою до перебоїв в енергопостачанні, тоді як США мають значний внутрішній видобуток.

Фахівці LSEG та Haitong Futures зазначають, що жодні фінансові ліцензії або товарні інтервенції не зможуть повноцінно замінити відновлення безпечних торгових маршрутів.

Доки ризики в зоні конфлікту залишаються високими, дефіцит поставок визначатиме цінову політику на наступні місяці.

Нагадаємо, ціни на нафту зростають на тлі загострення конфлікту між США, Ізраїлем та Іраном. Побоювання щодо можливих перебоїв у постачанні з Близького Сходу посилилися через загрози судноплавству в Ормузькій протоці.