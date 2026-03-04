Запланована подія 2

Цены на нефть продолжают расти из-за военной эскалации в Иране

нефть
Цена на нефть марки Brent выросла до 82,57 доллара за баррель

В среду, 4 марта, нефть подорожала на 1% из-за перебоев в поставках, вызванных военными действиями США и Израиля против Ирана. В то же время рост котировок приостановился на фоне заявления Дональда Трампа о вероятном привлечении ВМС США для конвоирования судов через Ормузский пролив.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Reuters.

Стоимость нефти марки Brent поднялась до 82,57 доллара за баррель, достигнув самого высокого уровня с начала 2025 года. Американская нефть West Texas Intermediate подорожала до 75,28 доллара.

Аналитики отмечают, что за последние две сессии оба эталона выросли в цене более чем на 5%, поскольку геополитические риски оказывают большее влияние на рынок, чем данные о запасах или экономических показателях.

Сокращение добычи

Военные удары по энергетической инфраструктуре привели к серьезным перебоям в поставках из региона, обеспечивающего почти треть мировой добычи.

Ирак был вынужден сократить производство на 1,5 миллиона баррелей в день из-за отсутствия экспортных путей и ограниченных возможностей для хранения.

Существует риск полной остановки иракской добычи в размере 3 миллионов баррелей, если ситуация не стабилизируется. В настоящее время движение через Ормузский пролив, через который проходит пятая часть мировой нефти, фактически остается закрытым из-за атак на танкеры.

Инициатива Трампа

Темпы роста цен слегка замедлились после заявления президента США Дональда Трампа о возможности привлечения ВМС для сопровождения танкеров.

Администрация США также поручила Корпорации по международному финансированию развития обеспечить страхование политических рисков для морской торговли в заливе. Такие шаги направлены на восстановление логистики, поскольку частные страховщики начали массово упразднять покрытие военных рисков.

Однако эксперты предостерегают, что развертывание военного эскорта и внедрение финансовых гарантий потребует значительного времени.

Поиск альтернативных источников

Из-за нестабильности на Ближнем Востоке крупные потребители, такие как Индия и Индонезия, начали срочно искать других поставщиков энергии. В Китае некоторые нефтеперерабатывающие заводы приостанавливают работу или изменяют график обслуживания.

Между тем, данные Американского института нефти указывают на рост запасов сырой нефти в США на 5,6 миллиона баррелей за прошедшую неделю.

Это существенно превышает прогнозы аналитиков, что может частично умерить дальнейшее стремительное подорожание топлива на мировом рынке.

Напомним, что американская военная операция против Ирана добавила фактор нестабильности на мировые нефтяные рынки. Эксперты прогнозируют стремительное удорожание ключевых марок нефти, а украинские сети АЗС могут переписать ценники на стелах в ближайшие дни.

Автор:
Татьяна Бессараб