Ціни на нафту продовжують зростати через військову ескалацію в Ірані

У середу, 4 березня, нафта подорожчала на 1% через перебої в поставках, спричинені воєнними діями США та Ізраїлю проти Ірану. Водночас зростання котирувань призупинилося на тлі заяви Дональда Трампа про ймовірне залучення ВМС США для конвоювання суден через Ормузьку протоку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Reuters.

Вартість нафти марки Brent піднялася до 82,57 долара за барель, досягнувши найвищого рівня з початку 2025 року. Американська нафта West Texas Intermediate подорожчала до 75,28 долара.

Аналітики зазначають, що за останні дві сесії обидва еталони зросли в ціні більш ніж на 5%, оскільки геополітичні ризики наразі мають більший вплив на ринок, ніж дані про запаси або економічні показники.

Скорочення видобутку

Воєнні удари по енергетичній інфраструктурі призвели до серйозних перебоїв у постачанні з регіону, який забезпечує майже третину світового видобутку.

Ірак був змушений скоротити виробництво на 1,5 мільйона барелів на день через відсутність експортних шляхів та обмежені можливості для зберігання.

Існує ризик повної зупинки іракського видобутку обсягом 3 мільйони барелів, якщо ситуація не стабілізується. Наразі рух через Ормузьку протоку, через яку проходить п'ята частина світової нафти, фактично залишається закритим через атаки на танкери.

Ініціатива Трампа

Темпи зростання цін дещо сповільнилися після заяви президента США Дональда Трампа про можливість залучення ВМС для супроводу танкерів.

Адміністрація США також доручила Корпорації міжнародного фінансування розвитку забезпечити страхування політичних ризиків для морської торгівлі в затоці. Такі кроки спрямовані на відновлення логістики, оскільки приватні страховики почали масово скасовувати покриття воєнних ризиків.

Проте експерти застерігають, що розгортання військового ескорту та впровадження фінансових гарантій потребуватиме значного часу.

Пошук альтернативних джерел

Через нестабільність на Близькому Сході великі споживачі, такі як Індія та Індонезія, почали терміново шукати інших постачальників енергії. У Китаї деякі нафтопереробні заводи призупиняють роботу або змінюють графіки обслуговування.

Тим часом дані Американського інституту нафти вказують на зростання запасів сирої нафти в США на 5,6 мільйона барелів за минулий тиждень.

Це суттєво перевищує прогнози аналітиків, що може частково стримати подальше стрімке здорожчання палива на світовому ринку.

Нагадаємо, що американська військова операція проти Ірану додала фактор нестабільності на світові нафтові ринки. Експерти прогнозують стрімке подорожчання ключових марок нафти, а українські мережі АЗС можуть переписати цінники на стелах уже найближчими днями.