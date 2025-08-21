Цены на нефть растут: что влияет на мировой рынок

Цены на нефть продолжают расти, достигнув двухнедельного максимума. Этому способствует высокий спрос в США и неопределенность прекращения войны в Украине. Нефтяные фьючерсы Brent выросли до $67,25 за баррель, а американской нефти WTI — до $63,16 за баррель.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Согласно данным Управления энергетической информации США (EIA), запасы сырой нефти сократились на 6 млн баррелей до 420,7 млн баррелей, что значительно превышает прогнозы - 1,8 млн баррелей. Также на 2,7 млн баррелей сократились запасы бензина, в то время как ожидалось сокращение на 915 тыс. баррелей, потребление авиатоплива достигло наивысшего уровня с 2019 года. Это свидетельствует об активном спросе в летний туристический сезон.

В то же время, по словам аналитиков, неопределенность переговоров о мире в Украине также влияет на рынок. Трейдеры ожидают падения цен в случае заключения мирного соглашения. Однако отсутствие прогресса в переговорах поддерживает цены на высоком уровне.

Западные санкции на российскую нефть остаются в силе, а возможность их усиления оказывает давление на рынок. Россия, в свою очередь, продолжает искать покупателей, несмотря на предупреждение. В частности, она рассчитывает на дальнейшие поставки нефти в Индию даже после введения США дополнительных пошлин на индийские товары в ответ на закупки российской нефти.

Напомним, индийские нефтеперерабатывающие заводы поначалу отказались от покупки российской нефти, но представители государственной компании Indian Oil и Bharat Petroleum закупили российскую нефть со снабжением в сентябре и октябре. Это произошло после того, как Россия увеличила скидки, сделав свою нефть привлекательной для индийских покупателей.