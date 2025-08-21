Ціни на нафту зростають: що впливає на світовий ринок

Ціни на нафту продовжують зростати, досягнувши двотижневого максимуму. Цьому сприяє високий попит у США та невизначеність щодо припинення війни в Україні. Нафтові ф'ючерси Brent зросли до $67,25 за барель, а американської нафти WTI — до $63,16 за барель.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Згідно з даними Управління енергетичної інформації США (EIA), запаси сирої нафти скоротилися на 6 млн барелів до 420,7 млн барелів, що значно перевищує прогнози — 1,8 млн барелів. Також на 2,7 млн барелів скоротилися запаси бензину, тоді як очікувалося скорочення на 915 тис. барелів, Споживання авіапалива досягло найвищого рівня з 2019 року. Це свідчить про активний попит під час літнього туристичного сезону.

Водночас, за словами аналітиків, невизначеність щодо переговорів про мир в Україні також впливає на ринок. Трейдери очікують падіння цін у разі укладення мирної угоди. Проте наразі відсутність прогресу в переговорах підтримує ціни на високому рівні.

Західні санкції на російську нафту залишаються в силі, а можливість їх посилення тисне на ринок. Росія, у свою чергу, продовжує шукати покупців, попри попередження. Зокрема, вона розраховує на подальші постачання нафти до Індії, навіть після введення США додаткових мит на індійські товари у відповідь на закупівлі російської нафти.

Нагадаємо, індійські нафтопереробні заводи спочатку відмовилися від купівлі російської нафти, але представники державної компанії Indian Oil і Bharat Petroleum закупили російську нафту з постачанням у вересні та жовтні. Це сталося після того, як Росія збільшила знижки, зробивши свою нафту привабливою для індійських покупців.