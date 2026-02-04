Цены на нефть растут из-за обострения напряженности между США и Ираном

Цены на нефть выросли на фоне новых инцидентов в Ормузском проливе и опасений эскалации напряженности между США и Ираном.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Reuters.

Нефть дорожает

В среду, 4 февраля, мировые цены на нефть продолжили рост на фоне новых инцидентов безопасности в Ормузском проливе. После того как США сбили иранский беспилотник, а вооруженные катера Ирана приблизились к судну под американским флагом, на рынках снова усилились опасения по поводу возможного обострения противостояния между Вашингтоном и Тегераном.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 15 центов, или 0,2%, до 67,48 доллара за баррель. В то же время, американская нефть West Texas Intermediate выросла на 28 центов, или 0,4%, - до 63,49 доллара за баррель.

Оба показателя выросли почти на 2% во вторник, поскольку военные инциденты усилили опасения, что конфликт может нарушить потоки нефти из-за Ормузского пролива или добычи из Ирана.

Геополитическая напряженность и рынок нефти

Во вторник, 3 февраля, американские военные сбили иранский беспилотник, который, по их словам, "агрессивно" приближался к авианосцу Abraham Lincoln в Аравийском море.

Отдельно морские источники и консалтинговая компания по безопасности заявили, что в Ормузском проливе группа иранских канонерских лодок подошла на опасное расстояние до танкера под флагом США к северу от побережья Омана. Этот регион является ключевым маршрутом для экспорта нефти из стран ОПЕК.

Через Ормузский пролив, соединяющий Персидский и Оманский заливы, Саудовская Аравия, Иран, ОАЭ, Кувейт и Ирак транспортируют большую часть своей сырой нефти, преимущественно к азиатским рынкам. По данным Управления энергетической информации США, в 2025 году Иран был третьим по объему производителем сырой нефти среди стран ОПЕК.

Между тем, Тегеран настаивает, чтобы переговоры с США на этой неделе состоялись в Омане, а не в Турции, и ограничились исключительно двусторонним обсуждением ядерных вопросов. Это подвергает сомнению проведение встречи в запланированном формате.

"Повышенная напряженность на Ближнем Востоке поддержала нефтяной рынок", - отметил товарный аналитик Rakuten Securities Сатору Йошиду.

Дополнительную поддержку ценам оказали отраслевые данные из США, свидетельствующие о резком сокращении запасов сырой нефти. По информации Американского института нефти, на прошлой неделе запасы упали более чем на 11 миллионов баррелей. Официальная статистика Управления энергетической информации США должно быть обнародовано в среду, при этом опрошенные Reuters аналитики ранее прогнозировали рост запасов.

Также рынок отреагировал на торговое соглашение между США и Индией, усилившее ожидание роста мирового спроса на энергоносители. В то же время, продолжающиеся российские атаки на Украину сохраняют опасения, что российская нефть будет оставаться под санкционным давлением дольше.

Напомним, за прошедшую неделю мировые цены на нефть выросли до шестимесячных максимумов, поскольку инвесторы учитывают риски, связанные с напряжением в отношениях между США и Ираном. Американский президент Дональд Трамп ранее призвал Иран заключить ядерное соглашение, в противном случае страна столкнется с нападением, на что Тегеран пообещал жесткий ответ.