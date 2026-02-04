Ціни на нафту зростають через загострення напруженості між США та Іраном

Ціни на нафту зросли на тлі нових інцидентів у Ормузькій протоці та побоювань ескалації напруженості між США та Іраном.

Reuters

Нафта дорожчає

У середу, 4 лютого, світові ціни на нафту продовжили зростання на тлі нових безпекових інцидентів у Ормузькій протоці. Після того як США збили іранський безпілотник, а озброєні катери Ірану наблизилися до судна під американським прапором, на ринках знову посилилися побоювання щодо можливого загострення протистояння між Вашингтоном і Тегераном.

Ф’ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 15 центів, або 0,2%, до 67,48 долара за барель. Водночас американська нафта West Texas Intermediate зросла на 28 центів, або 0,4%, - до 63,49 долара за барель.

Обидва показники зросли майже на 2% у вівторок, оскільки військові інциденти посилили побоювання, що конфлікт може порушити потоки нафти через Ормузьку протоку або видобуток з Ірану.

Геополітична напруженість і ринок нафти

У вівторок, 3 лютого, американські військові збили іранський безпілотник, який, за їхніми словами, "агресивно" наближався до авіаносця Abraham Lincoln в Аравійському морі.

Окремо морські джерела та консалтингова компанія з питань безпеки заявили, що в Ормузькій протоці група іранських канонерських човнів підійшла на небезпечну відстань до танкера під прапором США на північ від узбережжя Оману. Цей регіон є ключовим маршрутом для експорту нафти з країн ОПЕК.

Через Ормузьку протоку, яка з’єднує Перську та Оманську затоки, Саудівська Аравія, Іран, ОАЕ, Кувейт та Ірак транспортують більшу частину своєї сирої нафти, переважно до азійських ринків. За даними Управління енергетичної інформації США, у 2025 році Іран був третім за обсягами виробником сирої нафти серед країн ОПЕК.

Тим часом Тегеран наполягає, щоб переговори зі США цього тижня відбулися в Омані, а не в Туреччині, та обмежилися виключно двостороннім обговоренням ядерних питань. Це ставить під сумнів проведення зустрічі в запланованому форматі.

"Підвищена напруженість на Близькому Сході підтримала нафтовий ринок", — зазначив товарний аналітик Rakuten Securities Сатору Йошіда.

Додаткову підтримку цінам надали галузеві дані зі США, які свідчать про різке скорочення запасів сирої нафти. За інформацією Американського інституту нафти, минулого тижня запаси впали більш ніж на 11 мільйонів барелів. Офіційна статистика Управління енергетичної інформації США має бути оприлюднена в середу, при цьому опитані Reuters аналітики раніше прогнозували зростання запасів.

Також ринок відреагував на торговельну угоду між США та Індією, яка посилила очікування зростання світового попиту на енергоносії. Водночас триваючі російські атаки на Україну зберігають побоювання, що російська нафта залишатиметься під санкційним тиском довше.

Нагадаємо, за минулий тиждень світові ціни на нафту зросли до шестимісячних максимумів, оскільки інвестори зважають на ризики, пов’язані з напругою у відносинах між США та Іраном. Американський президент Дональд Трамп раніше закликав Іран укласти ядерну угоду, інакше країна зіткнеться з нападом, на що Тегеран пообіцяв жорстку відповідь.