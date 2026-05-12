Цены на нефть растут: смогут ли США и Иран договориться об экспорте

Мировые цены на нефть во вторник, 12 мая, выросли почти на 1%. Рынок реагирует на усиление напряженности между Вашингтоном и Тегераном, поскольку надежды на скорейшее прекращение огня и разблокирование экспорта энергоресурсов снова тают.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,8% - до 105,07 доллара за баррель. Американское сырье WTI прибавило 1%, поднявшись до 99,06 доллара.

Это продолжение восходящего тренда после того, как в понедельник оба бенчмарка взлетели почти на 2,8%.

Тупик в переговорах

Президент США Дональд Трамп констатировал, что процесс прекращения огня "находится на жизнеобеспечении". Основные разногласия касаются ключевых требований:

полного прекращения боевых действий на всех фронтах;

снятие военно-морской блокады со стороны США;

возобновление официальных продаж иранской нефти и выплаты компенсаций.

Ситуацию усложняет позиция Тегерана по суверенитету над Ормузским проливом, через который проходит около 20% мирового объема нефти и СПГ. Блокада этого пути уже вынудила производителей ОПЕК сократить добычу в апреле до самого низкого уровня за последние 20 лет.

Прогнозы аналитиков и ценовые коридоры

Эксперты отмечают, что оптимизм по скорому мирному соглашению угасает. Если договоренности не будут достигнуты до конца мая, цены продолжат движение вверх.

Аналитики KCM Trade указывают на два возможных сценария: настоящий дипломатический прорыв может повлечь за собой коррекцию стоимости на 8–12 долларов вниз, тогда как любая эскалация или возобновление угроз блокады способны быстро вернуть цену Brent до отметки 115 долларов за баррель и выше.

Глава Saudi Aramco Амин Насер предупредил, что длительные перебои в Ормузском проливе могут задержать стабилизацию рынка к 2027 году, что будет означать потерю около 100 млн баррелей нефти еженедельно.

Напомним, мировой рынок нефти лихорадит из-за противостояния США и Ирана, непосредственно влияющего на украинские стелы АЗС. Несмотря на напряженную ситуацию в Ормузском проливе, украинские водители получили временную передышку: цены на бензин, дизель и автогаз демонстрируют падение. Однако аналитики предупреждают, что это затишье может быть обманчивым, а тренд по удешевлению — краткосрочным.