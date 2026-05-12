Ціни на нафту зростають: чи зможуть США та Іран домовитися про експорт

Світові ціни на нафту у вівторок, 12 травня, зросли майже на 1%. Ринок реагує на посилення напруженості між Вашингтоном та Тегераном, оскільки сподівання на швидке припинення вогню та розблокування експорту енергоресурсів знову тануть.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 0,8% — до 105,07 долара за барель. Американська сировина WTI додала 1%, піднявшись до 99,06 долара.

Це продовження висхідного тренду після того, як у понеділок обидва бенчмарки злетіли майже на 2,8%.

Тупик у переговорах

Президент США Дональд Трамп констатував, що процес припинення вогню "перебуває на життєзабезпеченні". Основні розбіжності стосуються ключових вимог:

повного припинення бойових дій на всіх фронтах;

зняття військово-морської блокади з боку США;

відновлення офіційних продажів іранської нафти та виплати компенсацій.

Ситуацію ускладнює позиція Тегерана щодо суверенітету над Ормузькою протокою, через яку проходить близько 20% світового обсягу нафти та ЗПГ. Блокада цього шляху вже змусила виробників ОПЕК скоротити видобуток у квітні до найнижчого рівня за останні 20 років.

Прогнози аналітиків та цінові коридори

Експерти зазначають, що оптимізм щодо швидкої мирної угоди згасає. Якщо домовленостей не буде досягнуто до кінця травня, ціни продовжать рух угору.

Аналітики KCM Trade вказують на два можливі сценарії: справжній дипломатичний прорив може спричинити корекцію вартості на 8–12 доларів униз, тоді як будь-яка ескалація або поновлення погроз блокади здатні швидко повернути ціну Brent до позначки 115 доларів за барель і вище.

Голова Saudi Aramco Амін Насер попередив, що тривалі перебої в Ормузькій протоці можуть затримати стабілізацію ринку до 2027 року, що означатиме втрату близько 100 млн барелів нафти щотижня.

