Цены на нефть снижаются из-за возобновления экспорта Курдистана и планов ОПЕК+

Цены на нефть упали в понедельник после того, как Иракский Курдистан возобновил поставки сырой нефти через Турцию. Дополнительное давление на рынок создают планы ОПЕК+ по увеличению добычи в ноябре, что может увеличить мировые запасы нефти.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствует сообщение Reuters.

Какие цены на нефть?

Фьючерсы на нефть Brent упали на 43 цента, или 0,6%, до 69,70 доллара за баррель после того, как в пятницу достигли самого высокого уровня с 31 июля. Американская нефть WTI снизилась на 49 центов, или 0,8%, до 65,23 доллара за баррель, компенсировав большую часть роста пятницы.

"Хотя опасения по увеличению добычи ограничивают прирост цен, краткосрочные перспективы покидают рынок нефти под давлением в начале торговой недели", – отметил Майкл Маккарти, генеральный директор инвестиционной платформы Moomoo Australia and New Zealand.

В то же время в субботу впервые за 2,5 года сырая нефть потекла по трубопроводу из полуавтономного региона Курдистан на севере Ирака в Турцию после временного соглашения, которое урегулировало споры между сторонами, сообщило

Курдистан и ОПЕК+ влияют на цены

Соглашение между федеральным правительством Ирака, региональным правительством Курдистана и иностранными нефтяными компаниями позволит поставлять 180–190 тыс. баррелей нефти в день в турецкий порт Джейхан. США поддержали обновление экспорта, что может увеличить объемы до 230 тыс. баррелей в сутки на фоне наращивания добычи ОПЕК+.

ОПЕК+ планирует дополнительно увеличить добычу по меньшей мере на 137 тыс. баррелей в сутки, но пока производит почти на 500 тыс. баррелей меньше запланированного, что создает риски для рынка. Аналитики предупреждают о возможных геополитических сюрпризах из-за конфликтов в России и Иране.

На минувшей неделе цены на Brent и WTI выросли более чем на 4% после атак на энергетическую инфраструктуру России. В то же время ООН возобновила эмбарго и санкции против Ирана из-за его ядерной программы, что может усилить напряженность на рынке.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что его страна продолжит закупки российской нефти. Такое заявление прозвучало после его разговора с президентом США Дональдом Трампом, призвавшим Будапешт отказаться от российского топлива.