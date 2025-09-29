Ціни на нафту знижуються через відновлення експорту Курдистану та плани ОПЕК+

Ціни на нафту впали в понеділок після того, як Іракський Курдистан відновив постачання сирої нафти через Туреччину. Додатковий тиск на ринок створюють плани ОПЕК+ щодо збільшення видобутку в листопаді, що може підвищити світові запаси нафти.

Як пише Delo.ua, про це свідчить повідомлення Reuters.

Які ціни на нафту?

Ф'ючерси на нафту Brent впали на 43 центи, або 0,6%, до 69,70 долара за барель після того, як у п'ятницю досягли найвищого рівня з 31 липня. Американська нафта WTI знизилася на 49 центів, або 0,8%, до 65,23 долара за барель, компенсувавши більшу частину зростання п’ятниці.

"Хоча побоювання щодо збільшення видобутку обмежують приріст цін, короткострокові перспективи залишають ринок нафти під тиском на початку торгового тижня", – зазначив Майкл Маккарті, генеральний директор інвестиційної платформи Moomoo Australia and New Zealand.

Водночас у суботу вперше за 2,5 роки сирa нафтa потеклa трубопроводом із напівавтономного регіону Курдистан на півночі Іраку до Туреччини після тимчасової угоди, яка врегулювала суперечки між сторонами, повідомило

Курдистан і ОПЕК+ впливають на ціни

Угода між федеральним урядом Іраку, регіональним урядом Курдистану та іноземними нафтовими компаніями дозволить постачати 180–190 тис. барелів нафти на день до турецького порту Джейхан. США підтримали відновлення експорту, що може збільшити обсяги до 230 тис. барелів на добу на тлі нарощування видобутку ОПЕК+.

ОПЕК+ планує додатково збільшити видобуток щонайменше на 137 тис. барелів на добу, але поки що виробляє майже на 500 тис. барелів менше від запланованого, що створює ризики для ринку. Аналітики попереджають про можливі геополітичні сюрпризи через конфлікти в Росії та Ірані.

Минулого тижня ціни на Brent і WTI зросли більш ніж на 4% після атак на енергетичну інфраструктуру Росії. Водночас ООН відновила ембарго та санкції проти Ірану через його ядерну програму, що може посилити напруженість на ринку.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив, що його країна продовжить закупівлі російської нафти. Така заява пролунала після його розмови із президентом США Дональдом Трампом, який закликав Будапешт відмовитися від російського палива.