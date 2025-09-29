Ціни на нафту підскочили до двомісячного максимуму: якими будуть ціни на АЗС в жовтні

Через атаки дронів на російську нафтову інфраструктуру та загроза нових санкцій проти РФ нафтові котирування підскочили до найвищих значень з 1 серпня. Але опитані Delo.ua експерти не вважають, що турбулентність на нафтовому ринку позначиться на українському ринку. Суттєвішим буде вплив посилення українських санкцій на пальне з російської нафти, що можуть вже з 1 жовтня ускладнити логістику постачання бензину та дизпалива в Україну. На тлі цього ринок LPG залишатиметься відносно стабільним та профіцитним.

Наприкінці минулого тижня світові ціни на нафту зросли після того, як українські дрони зупинили відвантаження сировини в російських портах Новоросійськ та Туапсе. На тлі цього президент США Дональд Трамп продовжує тиснути на союзників США, щоб ті відмовилися від купівлі російської нафти. До того ж НАТО попередило росіян, що якщо вони й далі порушуватимуть повітряний простір блоку, то отримають рішучу відповідь. Це посилює напругу на глобальних нафтових ринках, оскільки інвестори чекають додаткових санкцій проти російської нафтової промисловості.

Станом на вечір п'ятниці 26 вересня порівняно з попереднім днем листопадові ф’ючерси еталонної марки Brent здорожчали на $0,71 за барель або на 1,02% до $70,13 за барель, а листопадові ф’ючерси американської марки нафти West Texas Intermediate збільшились на $0,74 або на 1,14% до $65,72 за барель.

На тлі цього видання Reuters з посиланням на власні джерела повідомляє, що картель ОПЕК+ на наступному засіданні 5 жовтня може схвалити чергове збільшення видобутку на 137 тис. барелів на добу. В умовах зростання цін члени картелю зацікавлені розширити свою частку на світовому ринку. Загалом ОПЕК+ вже збільшив квоти на 2,5 млн барелів на добу, що складає 2,4% від світового попиту з того часу, як Дональд Трамп закликав знизити світові ціни на нафту. Чергове збільшення квот може стримати зростання нафтових котирувань, або ж повернути їх до попередніх значень, нівелювавши попереднє зростання.

Турбулентність на ринку дизелю та бензину вдарить по націнці АЗС

За даними консалтингової компанії "Нафторинок" гуртова ціна на дизпаливо в Україні за минулий тиждень зросла. Станом на вечір п'ятниці 26 вересня порівняно з 19 вересня середня гуртова ціна дизелю зросла на 45 коп./л до 47,66 грн/л.

На Лондонській біржі газойль (основна сировина для виготовлення дизпального) станом на вечір 26 вересня порівняно з попереднім днем додав в ціні $0,90/т, досягнувши позначки $727,40/т станом. За даними НБУ, курс долара зріс на 0,10 грн до 41,50 грн, тоді як євро – зменшився на 0,09 грн, до 48,71 грн. Контракти на імпорт дизелю українській трейдери укладають в доларах, а акциз при розмитненні сплачують в євро.

Гуртові ціни на бензин А-95 також помірно ростуть вже другий тиждень поспіль. Станом на вечір п'ятниці 26 вересня порівняно з 19 вересня середня гуртова ціна А-95 зросла на 20 коп./л до 48,98 грн/л.

Котирування бензину А-95 в європейських портах знизилась на 0,6-1,4% у четвер 25 вересня порівняно з попереднім днем. В портах північно-західної Європи ціна пального знизилася на $9-10/т, до $728-749/т, а в Середземномор’ї — на $5/т, до $722-736/т.

На АЗС ціни вже кілька місяців поспіль залишаються незмінними з невеликим просіданням. Станом на вечір 26 вересня порівняно з 19 вересня середня ціна бензину А-95 знизилась на 4 коп./л до 58,94 грн/л, а дизпаливо за вказаний період в середньому здешевшало на 2 коп./л до 55,88 грн/л. Зміни цін за минулий тиждень відбувалися в основному на АЗС невеликих регіональних мереж. Бензин, дизпальне та газ подешевшали на АЗС "Solяra" у Львівській обл., точково в мережі "БРСМ-Нафта". Бензин на станціях Vt Petroleum подешевшав на 1 грн/л до 52,90 грн/л. Водночас пальне здорожчало на окремих АЗС Chipo, "Перон" та Neon.

За словами засновника групи "Прайм" Дмитра Льоушкіна, різкий стрибок нафтових котирувань на цьому тижні не позначиться на стелах АЗС, оскільки для цього ціна нафти має протриматися на високих значеннях принаймні два тижні. Тож на цьому тижні ціна на бензин та дизель на АЗС залишиться незмінною .

Експерт називає нещодавнє зростання нафтових котирувань спекулятивним. Та вважає, що нафтові ціни не протримаються на високих значеннях довго. На його думку, у жовтні на український ринок пального більше вплинуть санкції проти індійського дизпалива та румунського порту Констанца, що почнуть діяти вже 1 жовтня. За словами бізнесмена, українські трейдери вирішили не ризикувати та розпочали пошук нових каналів постачання вже після перших новин про санкції.

Тепер паливо на південь України везтимуть з Середземномор'я через Босфор та Дарданелли в сезон штормів на Чорному морі. Тож постачання можуть бути не ритмічні з затримками, ажіотажем та високими націнками постачальників. Це не вплине на роздрібний ринок, але гуртовий сегмент в якому також працюють аграрії та промпідприємства лихоманитиме.

В жовтні ціни на АЗС не будуть суттєво змінюватися. Можлива ситуація, коли гуртові ціни зростуть, а продажі впадуть. Через це маржинальність на АЗС знизиться Дмитро Льоушкін Засновник групи компаній "Прайм"

LPG в гурті дорожчатиме через ремонт литовського термінала

За даними "Нафторинку" станом на 26 вересня порівняно середня гуртова ціна пропан-бутану на умовах доставки знизилась на 53 427 грн/т. Особливо відчутною ця динаміка була у Києві, а також Черкаській та Чернігівській областях де трейдер LPG Progress знизив ціни на 1 000-1 500 грн/т меншими до 52 500-53 500 грн/т.

Середня ціна на умовах самовивозу навпаки зросла на 263 грн/т, досягнувши 52 050 грн/т. Це було зумовлено збільшенням цін у низки постачальників: UNTK, "Вігазтрейд", "Оіл-Транс Одеса", Neon Group).

На АЗС ціни на газ майже не змінились: станом на 26 вересня порівняно з 19 вересня середня ціна пропан-бутану знизилась на 1 коп./л до 34,05 грн/л. На минулому тижні ціну на газ на 500 коп./л знизила невелика мережа Kvorum. Також газ подешевшав на АЗС "Solяra" на Львівщині та на деяких АЗС "БРСМ-Нафта".

За словами засновника системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG Михайла Шубана, на цьому тижні очікується зростання ціни пропан-бутану в гурті в межах 1000 грн/т через плановий ремонт литовського Мажекяйського НПЗ, який є суттєвим хабом скрапленого газу, та важливим постачальником цього виду палива до України. Але роздріб не відреагує на ці коливання, тож на наступному тижні ціна на газ на АЗС залишиться незмінною .

За словами трейдера, жовтень буде стабільним з незначними коливаннями, які будуть зумовлені суто логістикою і різними густинами сумішей. Це пов'язано з тим, що ринок повністю насичений з нахилом на профіцит, у який ринок періодично заходить з новими обсягами імпортованих суден на півдні країни. Ціни на газ на АЗС протягом жовтня також залишатимуться незмінними .

Шубан зауважує, що блокування Констанци не вплине на газовий ринок, оскільки цей порт не відіграє значної ролі у постачанні LPG на український ринок.

Ціни на пальне у великих мережах АЗС:

Мережа АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальне, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 61,99 58,99 35,99 WOG 61,99 58,99 35,98 Socar 61,99 58,99 35,98 Motto 58,49 54,49 32,49 БРСМ-Нафта 54,99 51,99 32,99

Дані: застосунки мереж АЗС.