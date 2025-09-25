Запланована подія 2

Дрони зупинили роботу двох нафтових портів Росії на Чорному морі

Новоросійський морський порт
Новоросійський морський порт / Вікіпедія

Ключові російські порти в Чорному морі зупинили відвантаження нафти після атаки дронів у Новоросійську та Туапсе.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що йдеться про термінал Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) і перевалочний комплекс "Шесхаріс", на які припадало понад 2 млн барелів російської і казахстанської нафти на добу.

Зупинку КТК підтвердив представник оператора, який заявив, що подібні зупинки є штатними за наявності попереджень. Джерело, знайоме із ситуацією, повідомило, що "Шесхаріс" також припинила роботу.

У Bloomberg відмітили, що загалом "Шесхаріс" та КТК експортують понад 2 млн барелів нафти на добу з Росії та Казахстану, що робить їх ключовими ланками світового ланцюжка постачання цієї сировини. Обсяг постачання сирої нафти морем становить близько 40 мільйонів барелів на добу.

Атаки на нафтову інфраструктуру 

З серпня Україна посилила атаки на російські енергетичні об’єкти, щоб перешкодити воєнним зусиллям Москви та зменшити доходи Кремля. Доходи від нафти й газу становлять від третини до половини загальних надходжень до федерального бюджету Росії.

За даними українських та російських джерел, дрони вразили щонайменше 10 нафтопереробних заводів, що в певний момент скоротило потужності Росії з переробки майже на п'яту частину. Також були пошкоджені порти Усть-Луга та Приморська на Балтійському морі.

Як писав Reuters, ці атаки можуть змусити Росію, на яку припадає 9% світового видобутку нафти, зрештою скоротити видобуток.

Нещодавно російський нафтопровідний монополіст “Транснефть” попередив виробників про можливе скорочення видобутку нафти. Причиною є атаки українських безпілотників на ключові експортні порти та нафтопереробні заводи.

А 22 вересня Астраханський газопереробний завод у Росії, який належить “Газпрому”, призупинив виробництво моторного палива після атаки дронів.

Автор:
Світлана Манько