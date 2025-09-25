- Категория
Дроны остановили работу двух нефтяных портов России на Черном море
Ключевые российские порты в Черном море остановили отгрузку нефти после атаки дронов в Новороссийске и Туапсе.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что речь идет о терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и перевалочном комплексе "Шесхарис", на которые приходилось более 2 млн баррелей российской и казахстанской нефти в сутки.
Остановку КТК подтвердил представитель оператора, заявивший, что подобные остановки штатны при наличии предупреждений. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что "Шесхарис" также прекратил работу.
В Bloomberg отметили, что в общей сложности "Шесхарис" и КТК экспортируют более 2 млн баррелей нефти в сутки из России и Казахстана, что делает их ключевыми звеньями мировой цепочки поставки этого сырья. Объем поставок сырой нефти морем составляет около 40 миллионов баррелей в сутки.
Атаки на нефтяную инфраструктуру
С августа Украина усилила атаки на российские энергетические объекты, чтобы воспрепятствовать военным усилиям Москвы и уменьшить доходы Кремля. Доходы от нефти и газа составляют от трети до половины общих поступлений в федеральный бюджет России.
По данным украинских и российских источников, дроны поразили не менее 10 нефтеперерабатывающих заводов, что в определенный момент сократило мощности России по переработке почти на пятую часть. Также были повреждены порты Усть-Луга и Приморска на Балтийском море.
Как писал Reuters, эти атаки могут вынудить Россию, на которую приходится 9% мировой добычи нефти, в конечном счете сократить добычу.
Недавно российский нефтепроводный монополист "Транснефть" предупредил производителей о возможном сокращение добычи нефти. Причиной атаки украинских беспилотников на ключевые экспортные порты и нефтеперерабатывающие заводы.
А 22 сентября Астраханский газоперерабатывающий завод в России, принадлежащий "Газпрому", приостановил производство моторного топлива после атаки дронов.