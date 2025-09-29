Цены на нефть подскочили к двухмесячному максимуму: какими будут цены на АЗС в октябре

Из-за атак дронов на российскую нефтяную инфраструктуру и угроза новых санкций против РФ нефтяные котировки подскочили до самых высоких значений с 1 августа. Но опрошенные Delo.ua эксперты не считают, что турбулентность на нефтяном рынке отразится на украинском рынке. Более существенным будет влияние усиления украинских санкций на горючее из российской нефти, которые могут уже с 1 октября усложнить логистику поставок бензина и дизтоплива в Украину. На фоне этого рынок LPG будет оставаться относительно стабильным и профицитным.

В конце прошлой недели мировые цены на нефть выросли после того, как украинские дроны приостановили отгрузку сырья в российских портах Новороссийск и Туапсе. На фоне этого президент США Дональд Трамп продолжает давить на союзников США, чтобы они отказались от покупки российской нефти. К тому же НАТО предупредило россиян, что если они будут и дальше нарушать воздушное пространство блока, то получат решительный ответ. Это усугубляет напряжение на глобальных нефтяных рынках, поскольку инвесторы ожидают дополнительных санкций против российской нефтяной промышленности.

По состоянию на вечер пятницы 26 сентября по сравнению с предыдущим днем ноябрьские фьючерсы эталонной марки Brent подорожали на $0,71 за баррель или на 1,02% до $70,13 за баррель, а ноябрьские фьючерсы американской марки нефти West Texas Intermediate увеличились на 4%. $65,72 за баррель.

На фоне этого издания Reuters со ссылкой на собственные источники сообщает, что картель ОПЕК+ на следующем заседании 5 октября может одобрить очередное увеличение добычи на 137 тысяч баррелей в сутки. В условиях роста цен члены картеля заинтересованы расширить свою долю на мировом рынке. В целом ОПЕК уже увеличил квоты на 2,5 млн баррелей в сутки, что составляет 2,4% от мирового спроса с тех пор, как Дональд Трамп призвал снизить мировые цены на нефть. Очередное увеличение квот может сдержать рост нефтяных котировок или же вернуть их к предыдущим значениям, нивелировав предыдущий рост.

Турбулентность на рынке дизеля и бензина ударит по наценке АЗС

По данным консалтинговой компании "Нафторинок" оптовая цена на дизтопливо в Украине за прошедшую неделю выросла. По состоянию на вечер пятницы 26 сентября, по сравнению с 19 сентября, средняя оптовая цена дизеля выросла на 45 коп./л до 47,66 грн/л.

На Лондонской бирже газойль (основное сырье для изготовления дизтоплива) по состоянию на вечер 26 сентября по сравнению с предыдущим днем прибавил в цене $0,90/т, достигнув отметки в $727,40/т. По данным НБУ, курс доллара вырос на 0,10 грн. до 41,50 грн., тогда как евро – уменьшился на 0,09 грн., до 48,71 грн. Контракты на импорт дизеля украинские трейдеры заключают в долларах, а акциз при растаможке платят в евро.

Оптовые цены на бензин А-95 также умеренно растут уже вторую неделю подряд. По состоянию на вечер пятницы 26 сентября, по сравнению с 19 сентября, средняя оптовая цена А-95 выросла на 20 коп./л до 48,98 грн/л.

Котировки бензина А-95 в европейских портах снизились на 0,6-1,4% в четверг 25 сентября по сравнению с предыдущим днем. В портах северо-западной Европы цена горючего снизилась на $9-10/т, до $728-749/т, а в Средиземноморье - на $5/т, до $722-736/т.

На АЗС цены уже несколько месяцев остаются неизменными с небольшим проседанием. По состоянию на вечер 26 сентября, по сравнению с 19 сентября, средняя цена бензина А-95 снизилась на 4 коп./л до 58,94 грн/л, а дизтопливо за указанный период в среднем подешевело на 2 коп./л до 55,88 грн/л. Изменения цен за прошлую неделю происходили в основном на АЗС небольших региональных сетей. Бензин, дизтопливо и газ подешевели на АЗС "Solяra" во Львовской обл., точечно в сети "БРСМ-Нефть". Бензин на станциях Vt Petroleum подешевел на 1 грн/л до 52,90 грн/л. В то же время горючее подорожало на отдельных АЗС Chipo, "Перон" и Neon.

По словам основателя группы "Прайм" Дмитрия Леушкина , резкий скачок нефтяных котировок на этой неделе не отразится на стелах АЗС, поскольку для этого цена нефти должна продержаться на высоких значениях по крайней мере две недели. Поэтому на этой неделе цена на бензин и дизель на АЗС останется неизменной .

Эксперт называет недавний рост нефтяных котировок спекулятивным. Но считает, что цены на нефть не продержатся на высоких значениях долго. По его мнению, в октябре на украинский рынок горючего больше окажут влияние санкции против индийского дизтоплива и румынского порта Констанца, которые начнут действовать уже 1 октября. По словам бизнесмена, украинские трейдеры решили не рисковать и приступили к поиску новых каналов поставки уже после первых новостей о санкциях.

Теперь топливо на юг Украины будут везти из Средиземноморья из-за Босфора и Дарданеллы в сезон штормов на Черном море. Так что поставки могут быть не ритмичны с задержками, ажиотажем и высокими наценками поставщиков. Это не повлияет на розничный рынок, но оптовый сегмент, в котором также работают аграрии и промпредприятия, будет лихорадить.

В октябре цены на АЗС не будут существенно изменяться. Возможна ситуация, когда оптовые цены вырастут, а продажи упадут. Из-за этого маржинальность на АЗС снизится Дмитрий Левшкин Основатель группы компаний "Прайм"

LPG в опте будет дорожать из-за ремонта литовского терминала

По данным "Нафторинка" по состоянию на 26 сентября сравнительно средняя оптовая цена пропан-бутана на условиях доставки снизилась на 53 427 грн/т. Особенно ощутима эта динамика была в Киеве, а также Черкасской и Черниговской областях, где трейдер LPG Progress снизил цены на 1 000-1 500 грн/т меньше до 52 500-53 500 грн/т.

Средняя цена на условиях самовывоза выросла на 263 грн/т, достигнув 52 050 грн/т. Это было обусловлено ростом цен у ряда поставщиков: UNTK, "Вигазтрейд", "Оил-Транс Одесса", Neon Group).

На АЗС цены на газ почти не изменились: на 26 сентября по сравнению с 19 сентября средняя цена пропан-бутана снизилась на 1 коп./л до 34,05 грн/л. На минувшей неделе цену на газ на 500 коп./л снизила небольшая сеть Kvorum. Также газ подешевел на АЗС "Solяra" во Львовской области и на некоторых АЗС "БРСМ-Нефть".

По словам основателя системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаила Шубана, на этой неделе ожидается рост цены пропан-бутана в опте в пределах 1000 грн/т из-за планового ремонта литовского Мажекяйского НПЗ, являющегося существенным хабом сжиженного газа, и важным поставщиком этого вида топлива. Но розница не отреагирует на эти колебания, так что на следующей неделе цена на газ на АЗС останется неизменной .

По словам трейдера, октябрь будет стабильным с незначительными колебаниями, которые будут обусловлены чисто логистикой и разными плотностями смесей. Это связано с тем, что рынок полностью насыщен с уклоном на профицит, в который рынок периодически входит с новыми объемами импортируемых судов на юге страны. Цены на газ на АЗС в течение октября будут оставаться неизменными .

Шубан отмечает, что блокировка Констанцы не повлияет на газовый рынок, поскольку этот порт не играет важную роль в поставках LPG на украинский рынок.

Цены на горючее в крупных сетях АЗС:

Сеть АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальное, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 61,99 58,99 35,99 WOG 61,99 58,99 35,98 Socar 61,99 58,99 35,98 Motto 58,49 54,49 32,49 БРСМ-Нефть 54,99 51,99 32,99

Данные: приложения сетей АЗС.