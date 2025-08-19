Цены на нефть снижаются на фоне новостей о возможных переговорах между Украиной и Россией

Цены на нефть снизились во вторник на фоне новостей о возможных трехсторонних переговорах между Украиной, РФ и США. Рынок предполагает, что в случае успешных переговоров и прекращения войны санкции против российской нефти могут быть отменены, что приведет к увеличению ее предложения и снижению цен.

Как сообщает Delo.ua, об этом пишет Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 32 цента, или 0,5%, до 66,28 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate с поставкой в сентябре, срок действия которых истекает в среду, упали на 32 цента, или 0,5%, до 63,10 доллара за баррель.

"Цены на нефть реагируют на результаты недавних встреч между Трампом и Путиным и Трампом и Зеленским, и хотя никакого окончательного мирного соглашения или прекращения огня, кажется, не видно, определенный прогресс достигнут, и вероятность дальнейшей эскалации или усиления санкций против России со стороны США или Европы в настоящее время может быть исключена", - заявил ведущий аналитик по энергетике DBS Bank.

После встречи в Белом доме с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, президент США Дональд Трамп заявил в соцсетях, что позвонил по телефону Владимиру Путину. Он начал организовывать встречу между украинским и российским президентами, по которой должен пройти трехсторонний саммит с участием Трампа, Путина и Зеленского.

Зеленский назвал свои прямые переговоры с Трампом "очень хорошими" и сказал, что они говорили о необходимости Украины в гарантиях безопасности США. Трамп подтвердил, что США помогут с такими гарантиями, хотя в коей мере, пока неясно.

Барт Мелек, руководитель отдела сырьевых стратегий TD Securities, отметил в своей аналитической записке, что снижение цен на нефть является вероятным результатом успешных переговоров. По его словам, если переговоры приведут к уменьшению напряженности и устранению угроз вторичных тарифов или санкций, цена нефти может снизиться до средней отметки в $58 за баррель в четвертом квартале 2025 или первом квартале 2026 года.

В то же время, он предупредил, что если США введут более широкие вторичные тарифы против потребителей российской нефти (как это уже происходит с Индией), это, несомненно, приведет к росту цен на нефть до уровня, который наблюдался несколько недель назад.

Напомним, 18 августа состоялась встреча президента Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами. Трамп после переговоров с Зеленским заявил, что стороны близки к принятию резолюции по гарантиям безопасности для Украины.